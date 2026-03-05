Χρυσός: Ράλι τιμών διεθνώς – Σκαρφαλώνει προς τα 1.200 ευρώ η χρυσή λίρα στην Ελλάδα

Οι εκρηκτικές αποδόσεις που καταγράφει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές αρχίζουν να περνούν και στην ελληνική αγορά, με τη χρυσή λίρα να ακολουθεί ανοδική πορεία και να πλησιάζει πλέον τα 1.200 ευρώ.

Η ενίσχυση του πολύτιμου μετάλλου συνδέεται άμεσα με την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας οι αγορές αντιδρούν με «φυγή προς την ασφάλεια», στρέφοντας κεφάλαια προς τον χρυσό, το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα.

Άλμα σχεδόν 25% στην τιμή του χρυσού

Η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 25% από τις αρχές του έτους, με τη ζήτηση να στηρίζεται στις επίμονες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις. Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου.

Η BNP Paribas αύξησε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του χρυσού το 2026 κατά 27%, στα 5.620 δολάρια ανά ουγγιά, εκτιμώντας μάλιστα ότι το μέταλλο θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 6.250 δολάρια έως το τέλος του 2026.

Από την πλευρά της, η JP Morgan εκτιμά ότι εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ο χρυσός θα ανακτήσει περαιτέρω έδαφος. Η τράπεζα θέτει ως στόχο τα 5.700 δολάρια ανά ουγγιά για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ρεκόρ και για τη χρυσή λίρα στην Ελλάδα

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας του πολύτιμου μετάλλου έχει άμεσο αντίκτυπο και στην τιμή της χρυσής λίρας στην ελληνική αγορά, η οποία καταγράφει συνεχείς αυξήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος διαμορφώνεται στα 1.010,91 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης φτάνει τα 1.184,25 ευρώ.

Η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην τιμή αγοράς –δηλαδή την τιμή στην οποία μπορεί κάποιος να πουλήσει τη λίρα που διαθέτει– και στην τιμή πώλησης, στην οποία μπορεί να την προμηθευτεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, αποτελεί εδώ και χρόνια ένα ζήτημα που προκαλεί συζητήσεις στην αγορά.

Όταν οι κρίσεις οδηγούν σε ρευστοποιήσεις

Παρόμοιο σκηνικό είχε καταγραφεί και το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η εκτόξευση των τιμών και η γενικευμένη αβεβαιότητα ώθησαν πολλούς πολίτες να στραφούν στις αποταμιεύσεις τους σε χρυσό.

Τότε, αρκετοί που διατηρούσαν χρυσές λίρες στα… σεντούκια έσπευσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος για να τις ρευστοποιήσουν. Συνολικά το 2022 ρευστοποιήθηκαν 52.241 χρυσές λίρες, ενώ το 2023 πωλήθηκαν ακόμη 39.435.