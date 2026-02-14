Χρυσός «πυρετός»: Ουρές στην ΤτΕ για ρευστοποίηση λιρών – Ραντεβού μετά από 1,5 μήνα

Η τιμή του χρυσού γράφει ιστορικά ρεκόρ και οι κάτοχοι χρυσών λιρών σπεύδουν να «κλειδώσουν» υπεραξίες. Στην Τράπεζα της Ελλάδος , τα ραντεβού για πώληση έχουν εκτοξευθεί καθώς, το επόμενο διαθέσιμο κλείνεται μετά από ενάμιση μήνα, με ημερομηνίες να φτάνουν ήδη στα τέλη Μαρτίου.

Η εικόνα είναι πρωτοφανής. Εκεί που τα ραντεβού κλείνονταν σε 1-2 εβδομάδες, πλέον ο χρόνος αναμονής έχει πολλαπλασιαστεί. Κάθε 15 λεπτά προγραμματίζεται μία συναλλαγή για προσκόμιση λιρών προς πώληση, ενώ το ενδιαφέρον, σε μικρότερο βαθμό, παραμένει και στην αγορά, παρά τις υψηλές τιμές.

Ράλι 72% σε έναν χρόνο – Πάνω από 5.000 δολάρια η ουγγιά

Ο «πυρετός» έχει σαφή αιτία. Το πολύτιμο μέταλλο έχει ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά (περίπου 5.041 δολ. στις 12/2/2026), με ετήσια άνοδο σχεδόν 72%. Σε όρους ευρώ, η τιμή κινείται στα 4.200-4.300 ευρώ/ουγγιά. Μόνο τον τελευταίο μήνα, η απόδοση αγγίζει το +9,9%, ενώ τον Ιανουάριο καταγράφηκε ιστορικό υψηλό στα 5.608 δολ./ουγγιά. Με τέτοια νούμερα, όσοι είχαν κρατήσει λίρες «για ώρα ανάγκης» βλέπουν σήμερα σοβαρό περιθώριο κέρδους.

Πόσο αγοράζει και πουλά η ΤτΕ τη λίρα

Με βάση το δελτίο τιμών της 13ης Φεβρουαρίου 2026η χρυσή λίρα Αγγλίας (τίτλου 0,9166, παλαιάς κοπής):

Αγορά από ΤτΕ: 949,51 ευρώ

Πώληση από ΤτΕ: 1112,36 ευρώ

Έναν μήνα πριν, οι αντίστοιχες τιμές ήταν 891,84 ευρώ (αγορά) και 1.044,88 ευρώ (πώληση). Η διαφορά αποτυπώνει ξεκάθαρα το ράλι.

Το 2025 πωλήθηκαν στην ΤτΕ 40.031 χρυσές λίρες, ενώ οι αγορές από ιδιώτες ανήλθαν σε 7.563 τεμάχια. Το ισοζύγιο δείχνει πως η πλειοψηφία ρευστοποιεί – δεν συσσωρεύει.

Πώς πωλείς χρυσές λίρες στην ΤτΕ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτούνται:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

ΑΦΜ (με δημόσιο έγγραφο)

Έως 10.000 ευρώ: ισχύει το αναρτημένο δελτίο τιμών.

Άνω των 10.000 ευρώ: η τιμή καθορίζεται βάσει της τρέχουσας τιμής χρυσού την ώρα της συναλλαγής. Για ποσά άνω των 500 ευρώ, το αντίτιμο πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).



Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ απαιτούνται επιπλέον:

Τελευταίο εκκαθαριστικό

Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας

Άδεια παραμονής (για υπηκόους εκτός ΕΕ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι μεγάλες συναλλαγές ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν αυθημερόν και να ζητηθούν επιπλέον αποδεικτικά για την προέλευση των λιρών, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος.

Πώς αγοράζεις λίρες από την ΤτΕ

Στις πωλήσεις λιρών από την ΤτΕ επιβάλλεται προμήθεια 5‰ (ελάχιστο 3 ευρώ). Για ποσά άνω των 500 ευρώ, η πληρωμή γίνεται με άμεση μεταφορά πίστωσης, τραπεζική επιταγή ή κάρτα μέσω POS. Και εδώ, για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ απαιτείται πλήρης φάκελος δικαιολογητικών, όπως και στην πώληση.

Το συμπέρασμα

Όταν ο χρυσός γράφει ιστορικά υψηλά, το συναίσθημα υποχωρεί και κυριαρχεί η αριθμητική. Οι λίρες που κάποτε φυλάσσονταν στο συρτάρι ως «ασφαλές καταφύγιο» σήμερα μετατρέπονται σε ρευστό. Η αγορά μιλά καθαρά, με άνοδο 72% σε έναν χρόνο, πολλοί θεωρούν ότι τώρα είναι η στιγμή να πουλήσουν. Το αν είναι η κορυφή ή απλώς ένα ακόμη σκαλοπάτι στο ανοδικό ράλι, αυτό θα το δείξει η συνέχεια.