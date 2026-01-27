Χρυσή λίρα: Ράλι 71% σε έναν χρόνο – Φρενίτιδα με 150.000 λίρες στην αγορά

Η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας στην εγχώρια αγορά κατέγραψε, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, άνοδο περίπου 71% μέσα σε έναν χρόνο, ανεβαίνοντας από τα 666 ευρώ στις αρχές του 2025 στα 1.138 ευρώ σήμερα. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες ετήσιες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το παγκόσμιο ράλι του χρυσού.

Ενδεικτικό της έντασης της ανόδου είναι ότι μόνο τον τελευταίο μήνα του 2025 η τιμή εκτινάχθηκε κατά 16%, μετατρέποντας το κλείσιμο της χρονιάς σε «χρυσό» φινάλε.

Πόσο αγοράζει – πόσο πουλά η Τράπεζα της Ελλάδος

Την ίδια ώρα, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 971 ευρώ, διαφορά που αντικατοπτρίζει τόσο τη διεθνή μεταβλητότητα όσο και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον των ιδιωτών.

Η άνοδος των τιμών λειτούργησε ως καταλύτης για τη δραστική αύξηση της κινητικότητας στην αγορά. Περισσότερες από 150.000 χρυσές λίρες άλλαξαν χέρια το 2025, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 50% σε σχέση με το 2024.

Στο πρώτο εννεάμηνο του έτους, η ζήτηση τροφοδοτήθηκε κυρίως από επενδυτές που αναζητούσαν ασφαλές καταφύγιο. Όσο όμως η τιμή συνέχιζε να ανεβαίνει, το σκηνικό αντιστράφηκε.

Από το «αγοράζω» στο «πουλάω»

Καθώς τα επίπεδα τιμών άγγιζαν ιστορικά υψηλά, ολοένα και περισσότεροι κάτοχοι επέλεξαν τη ρευστοποίηση. Το αποτέλεσμα;Το 60% των συνολικών συναλλαγών του 2025 αφορούσε πωλήσεις χρυσών λιρών, επιβεβαιώνοντας ότι αρκετοί «κλείδωσαν» κέρδη μετά το ισχυρό ράλι.

Με απλά λόγια: όσοι μπήκαν νωρίς, βγήκαν… θριαμβευτές.

Με τις τιμές σε ιστορικά υψηλά, το timing είναι κρίσιμο. Όσοι διαθέτουν ήδη χρυσές λίρες και τις έχουν αποκτήσει σε χαμηλότερα επίπεδα, βρίσκονται μπροστά σε ελκυστικές ευκαιρίες ρευστοποίησης, ειδικά μετά το +16% του τελευταίου μήνα. Αντίθετα, για νέες αγορές απαιτείται αυξημένη προσοχή: η είσοδος σε τόσο υψηλές τιμές ενέχει ρίσκο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων. Η αγορά, πάντως, συνεχίζει να ευνοεί τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο για όσους σκέφτονται μακροπρόθεσμα και όχι ως γρήγορο στοίχημα.

Χρυσός σε ιστορικά υψηλά διεθνώς

Σε διεθνές επίπεδο, ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά, επεκτείνοντας το εντυπωσιακό ανοδικό του σερί. Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στο πολύτιμο μέταλλο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι πυκνώνουν.

Γεωπολιτική, Γροιλανδία και παγκόσμια αβεβαιότητα

Η νέα άνοδος αποδίδεται στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων, με εστίες έντασης από τη Μέση Ανατολή και τη Βενεζουέλα έως τη Γροιλανδία να ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού ως αντιστάθμισμα στην αβεβαιότητα. Παράλληλα, γεωοικονομικά ζητήματα και στρατηγικές πρώτων υλών επαναφέρουν στο προσκήνιο τόσο τον χρυσό όσο και το ασήμι.

Τι βλέπει η αγορά

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν ο χρυσός «τρέχει», αλλά πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει αυτός ο ρυθμός. Με τις διεθνείς ισορροπίες εύθραυστες και τις αγορές νευρικές, ο χρυσός παραμένει προς το παρόν, ο απόλυτος πρωταγωνιστής.