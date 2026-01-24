Γιατί τα κράτη μαζεύουν τον χρυσό τους – Ο αθόρυβος πόλεμος των κεντρικών τραπεζών

Δεν είναι σύμπτωση ούτε επενδυτική μόδα. Το 2026, οι κεντρικές τράπεζες επαναπατρίζουν χρυσό, αμφισβητούν το δολάριο και χτίζουν «εθνικά οχυρά» απέναντι σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας και νομισματικού ρίσκου.

Η διεθνής γεωπολιτική σκηνή του 2026 θυμίζει ολοένα και περισσότερο ένα νέο είδος ψυχρού πολέμου. Όχι με πυραύλους και στρατούς, αλλά με χρηματοπιστωτικά εργαλεία, εμπορικούς εκβιασμούς, κυρώσεις και απειλές για εξοντωτικούς δασμούς. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα από τα παλαιότερα και πιο απτά «όπλα» επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο: ο χρυσός.

Την ώρα που τα διεθνή μέσα εστιάζουν σε έντονες διπλωματικές τριβές , όπως οι επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, στο παρασκήνιο εξελίσσεται μια λιγότερο ορατή αλλά εξίσου κρίσιμη σύγκρουση, η αναδιάταξη των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού και η αμφισβήτηση του ρόλου του δολαρίου ως απόλυτου ασφαλούς καταφυγίου.

«Φέρτε πίσω τον χρυσό»

Ο λεγόμενος «πόλεμος του χρυσού» δεν είναι σχήμα λόγου. Αντανακλά μια πραγματική μετατόπιση στη στρατηγική των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες, υπό το βάρος γεωπολιτικών εντάσεων και νομισματικής αβεβαιότητας, επιλέγουν να ενισχύσουν ή να επαναπατρίσουν τα αποθέματά τους.

Όπως έχει επισημάνει ο Guardian, ολοένα και περισσότερες χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από ξένα θησαυροφυλάκια, θεωρώντας τον χρυσό όχι απλώς επενδυτικό εργαλείο, αλλά στοιχείο οικονομικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος κάτοχος χρυσού παγκοσμίως με περίπου 8.133 τόνους. Ακολουθούν μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, καθώς και η Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια αυξάνει σταθερά τα αποθέματά της στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής αποδολαριοποίησης.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται στην Πολωνία, η οποία έχει προχωρήσει σε επιθετικές αγορές χρυσού, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη νομισματική της άμυνα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Παγκόσμια κατάταξη αποθεμάτων χρυσού (εκτίμηση 2026)

Οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού, σύμφωνα με το World Gold Council παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, ωστόσο αλλάζει η φιλοσοφία διαχείρισής τους: λιγότερη εμπιστοσύνη στο «offshore», μεγαλύτερη έμφαση στον φυσικό έλεγχο.

Στοιχεία πίνακα από το World Gold Council

Γερμανία και Ιταλία επανεξετάζουν τη σχέση τους με τη Fed

Στην Ευρώπη, η συζήτηση για τον επαναπατρισμό χρυσού αποκτά πολιτικές διαστάσεις. Στη Γερμανία, η πίεση προς τη Bundesbank για περαιτέρω μεταφορά αποθεμάτων από τη Federal Reserve Bank of New York εντείνεται, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη πλήρους εθνικού ελέγχου σε περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών ρίσκων.

Αντίστοιχα, στην Ιταλία, οικονομολόγοι και αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των ιταλικών αποθεμάτων εξακολουθεί να φυλάσσεται στις ΗΠΑ, σε μια συγκυρία όπου οι εμπορικές και νομισματικές σχέσεις εμφανίζουν ρωγμές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Invesco που μετέδωσε το Bloomberg, το 68% των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως διατηρεί πλέον τα αποθέματά του εντός εθνικών συνόρων, έναντι 50% το 2020 ,μια εντυπωσιακή μεταβολή σε μόλις έξι χρόνια.

Όπως επισημαίνει το World Gold Council,«ο χρυσός επανέρχεται στο επίκεντρο όχι λόγω πληθωρισμού, αλλά λόγω γεωπολιτικού ρίσκου και κατακερματισμού της παγκόσμιας τάξης».

Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα κινείται πιο διακριτικά. Τα ελληνικά αποθέματα χρυσού ανέρχονται σε περίπου 114,7 τόνους, με αξία που ξεπερνά τα 14 δισ. δολάρια, τοποθετώντας τη χώρα χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη σε σύγκριση με τις μεγάλες οικονομίες.

Περίπου το 50% του χρυσού φυλάσσεται στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ της Fed της Νέας Υόρκης, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ελβετίας. Η στρατηγική αυτή προσφέρει ευελιξία και άμεση πρόσβαση σε διεθνή ρευστότητα, χωρίς ωστόσο να ακολουθεί την πιο επιθετική γραμμή επαναπατρισμού που υιοθετούν άλλες χώρες.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοικτό: σε έναν κόσμο αυξανόμενου γεωπολιτικού κατακερματισμού, θα παραμείνει αυτή η ισορροπία επαρκής;

Από την παγκοσμιοποίηση στον έλεγχο

Η επιστροφή του χρυσού στα εθνικά θησαυροφυλάκια δεν προαναγγέλλει κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος, αλλά αποκαλύπτει κάτι πιο ανησυχητικό: τη διάβρωση της εμπιστοσύνης που το στήριζε.

Σε έναν κόσμο όπου οι συμμαχίες επαναδιαπραγματεύονται, οι κυρώσεις εργαλειοποιούνται και τα νομίσματα γίνονται όπλα πίεσης, ο φυσικός έλεγχος του πλούτου αποκτά ξανά στρατηγική σημασία. Ο χρυσός δεν επιστρέφει από ρομαντισμό, αλλά επειδή τα κράτη προετοιμάζονται για περισσότερη αστάθεια και λιγότερες βεβαιότητες.

Η εποχή της άνετης παγκοσμιοποίησης υποχωρεί. Αυτή που έρχεται δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη, αλλά στην αυτάρκεια. Και αυτό, από μόνο του, λέει πολλά για τον κόσμο του 2026.