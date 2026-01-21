Το ράλι των πολύτιμων μετάλλων συνεχίζεται - Σε πορεία προς τα 5.000 δολάρια ο χρυσός

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται οι τιμές (προθεσμιακές) του χρυσού και του ασημιού στις διεθνείς αγορές. Ο χρυσός έχει πραγματοποιήσει που ξεκίνησε από τα 2.000 δολάρια/ουγγιά το 2023 και έφτασε στα επίπεδα των 4.700 δολαρίων/ουγγιά στις αρχές του 2026 με προοπτικές όπως λένε όλοι σχεδόν οι διεθνείς οίκοι να φτάσει στις 5.000 δολάρια /ουγγιά μέσα στο διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2026. Η UBS προβλέπει μάλιστα ότι οι αγορές χρυσού μέσα στο διάστημα αυτό θα φτάσουν τους 950 (μετρικούς) τόνους από τους 900 τόνους που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Οι βασικοί λόγοι για το παρατεταμένο ράλι του χρυσού είναι κυρίως η αδυναμία του δολαρίου από τις επιθέσεις Τραμπ στη FED, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που είναι τεταμένοι από το 2022 (πόλεμος στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή και τώρα Γροιλανδία) και οι κερδοσκοπικές κινήσεις κυρίως στις ασιατικές οικονομίες (Κίνα, Σαουδική Αραβία κα) αλλά και οι συνεχείς αγορές από μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια που χρησιμοποίησαν τον χρυσό για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από μετοχές, ομόλογα και συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Θα συνεχιστεί η άνοδος και το 2026

Η άνοδος του χρυσού (σε όρους προθεσμιακών συμβολαίων) αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026 καθώς η πτωτική τάση στα επιτόκια και οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη θα συνεχιστούν. Η πολιτική μεταβλητότητα στις ΗΠΑ (με τις ενδιάμεσες εκλογές) εκτιμάται ότι θα αυξήσει το δημοσιονομικό στρες στις ΗΠΑ.

Αυτό αναμένεται με την σειρά του να οδηγήσει σε νέες αγορές χρυσού που θα ανατροφοδοτήσουν την άνοδο της τιμής του. Αν μάλιστα συνεχιστούν και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η αστάθεια των οικονομιών, οι αναλυτές δεν αποκλείουν να φτάσει μέχρι και τις 5.400 δολάρια/ ουγγιά.

Ασήμι: Αυξημένη μεταβλητότητα και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη

Το ράλι των τιμών του ασημιού το 2025 έδωσε ετήσια απόδοση 150% και ήταν η μεγαλύτερη άνοδος από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στα τρέχοντα επίπεδα βρίσκεται στα 71 δολάρια/ ουγγιά και υπάρχει η εκτίμηση ότι μέχρι τον Ιούνιο 2026 μπορεί να φτάσει στα 85 δολάρια/ ουγγιά, δηλαδή να έχει μία αύξηση 20% στην προθεσμιακή τιμή του. Τα συμβόλαια δείχνουν ότι μπορεί σταδιακά να υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι ανησυχίες σχετικά με τον περιορισμό των κινέζικων εξαγωγών (ασημιού) έδειξαν ότι μπορεί να επέλθει έλλειψη στην αγορά από την αρχή του 2026 και έτσι συνεχίζεται η άνοδος της τιμής του. Η Κίνα παραδοσιακά εξάγει περίπου 13,8 εκατ. ουγγιές ασημιού.

Και για το ασήμι, ισχύουν οι αυξημένες γεωπολιτικές ανησυχίες αλλά και οι ανησυχίες για την πορεια της παγκόσμια οικονομίας καθώς πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την χρήση του ασημιού.

Η σχέση τιμής χρυσού/ασημιού

Η σχέση χρυσού / ασημιού (η αναλογία των τιμών συμβολαίων) υποχώρησε το 2025 κάτω από το 60 και μάλιστα και κάτω από το 55 λόγω της ανόδου του ασημιού. Τα ιστορικά υψηλά του ασημιού διαμορφώνονται σε σχέση με τον χρυσό στο 30-50.

Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης αλλά και η διεύρυνση της χρήσης του ασημιού σε φωτοβολταικά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και ηλεκτρικές συσκευές αυξάνουν και την ζήτηση και την τιμή του ασημιού. Αν η βιομηχανική ζήτηση είναι ισχυρότερη απ’ αυτή που περιμένουν, η ισοτιμία χρυσου / ασημιού μπορεί να υποχωρήσει στο 30-50 λόγω έλλειψης. Εάν οι βιομηχανική παραγωγή, θα μειωθεί και η ζήτηση και η τιμή του ασημιού.