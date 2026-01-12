Τιμές ρεκόρ για τον χρυσό και το ασήμι μετά τις απειλές κατά της Fed

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, οι τιμές του χρυσού και του ασημιού μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, αφού ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ κατήγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος της κεντρικής τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών.

Αναταραχή στις αγορές

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα έχει λάβει κλητεύσεις από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων σχετικά με την κατάθεσή του στη Γερουσία, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει αναταραχή στις αγορές και έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed.

Οι εξελίξεις άσκησαν πίεση στο δολάριο, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για όσους κατέχουν άλλα νομίσματα και δίνοντας επιπλέον ώθηση στο ράλι των τιμών.

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του πολύτιμου μετάλλου έπαιξαν και τα οικονομικά στοιχεία. Την Παρασκευή, τα κυβερνητικά δεδομένα των ΗΠΑ έδειξαν ότι η απασχόληση εκτός γεωργικού τομέα αυξήθηκε κατά 50.000 θέσεις τον Δεκέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για αύξηση 66.000 θέσεων, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,4%, κάτω από την πρόβλεψη για 4,5%.

Τα πιο ήπια στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν τις ενδείξεις για μια επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τροφοδότησαν τα στοιχήματα ότι η Federal Reserve ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το 2026.