Απώλειες για χρυσό και ασήμι μετά από μία χρονιά ανοδικών ρεκόρ στις τιμές

Απώλειες κατέγραψαν τις τελευταίες ημέρες του έτους ο χρυσός και το ασήμι στις διεθνείς αγορές, μετά από μία χρονιά κατά την οποία η τιμή των πολύτιμων λίθων κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε φέτος κατά περισσότερο από 60% φτάνοντας τα επίπεδα ρεκόρ των 4.549 δολαρίων ανά ουγκιά πριν υποχωρήσει μετά τα Χριστούγεννα στα 4.330 δολάρια, επίπεδα που διατήρησε και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ταυτόχρονα, το ασήμι διαπραγματευόταν στα περίπου 71 δολάρια ανά ουγκιά, αφού είχε χτυπήσει τα επίπεδα – ρεκόρ των 83,62 δολαρίων την περασμένη Δευτέρα.

«Οι τιμές βιώνουν έντονα ανοδικές τάσεις»

Τα φετινά κέρδη οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για περισσότερες περικοπές επιτοκίων, τις αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες και επενδυτές που επενδύουν στα αποκαλούμενα «ασφαλή καταφύγια» εν μέσω ανησυχιών για παγκόσμιες εντάσεις και οικονομικής αβεβαιότητας.

«Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού βιώνουν έντονα ανοδικές τάσεις λόγω μίας σειράς οικονομικών, επενδυτικών και γεωπολιτικών παραγόντων», δήλωσε η Rania Gule της πλατφόρμας συναλλαγών, XS.com.

Ο βασικός παράγοντας ανόδου

Ο βασικός παράγοντας ανόδου των τιμών των πολύτιμων μετάλλων, προσθέτει, είναι οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει ξανά σε νέες περικοπές επιτοκίων το 2026.

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην άνοδο των τιμών έπαιξε η απόφαση πολλών κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο να αυξήσουν κατά πολλούς τόνους χρυσού τα αποθέματά τους.

Όσον αφορά την άνοδο της τιμής του ασημιού, σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η «μειωμένη προσφορά και η ισχυρή βιομηχανική ζήτηση».

Περιορίζει τις εξαγωγές ασημιού η Κίνα

«Η Κίνα, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ασημιού στον πλανήτη» έχει ανακοινώσει ότι θα περιορίσει τις εξαγωγές του πολύτιμού μετάλλου.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε τον περασμένο Οκτώβριο από το υπουργείο Εμπορίου με την αιτιολογία ότι το Πεκίνο «αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τους πόρους του, καθώς και το περιβάλλον».

Όταν έγινε η ανακοίνωση, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, απάντησε μέσω Χ: «αυτό δεν είναι καλό. Το ασήμι είναι απαραίτητο σε πολλές βιομηχανικές διαδικασίες».

Οι λόγοι της μεγάλης ανόδου

Ένας άλλος παράγοντας της ανόδου των πολύτιμων μετάλλων είναι οι τεράστιες αγορές που έχουν γίνει από επενδυτικά ταμεία. Πολλά ETFs αγόρασαν πολύτιμα μέταλλα αντί μετοχών σε μία προσπάθεια να διασφαλίσουν το χαρτοφυλάκιό τους απέναντι στους προαναφερόμενους κινδύνους στις αγορές.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να ανεβαίνει και το 2026, αλλά με ένα πιο σταθερό ρυθμό σε σχέση με τα ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2025».

Το ασήμι επίσης έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει να ενισχύεται τη νέα χρονιά, ωστόσο οι επενδυτές πρέπει να προσέχουν, καθώς «συχνά τα ράλι ακολουθούνται από απότομες διορθώσεις».