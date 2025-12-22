Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του χρυσού - Μαζί με το ασήμι καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του χρυσού, καθώς ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια (3,7 χιλιάδες ευρώ) ανά ουγγιά για πρώτη φορά. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει αυξηθεί εν μέσω προσδοκιών ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο, αναφέρουν οι αναλυτές.



Ο χρυσός ξεκίνησε το έτος με αξία 2.600 δολαρίων (2,2 χιλιάδων ευρώ) ανά ουγγιά, αλλά οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι δασμοί Τραμπ και οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων έχουν αυξήσει τη ζήτηση των επενδυτών για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός και άλλα εμπορεύματα.

Σε ιστορικό υψηλό και το ασήμι



Οι τιμές άλλων πολύτιμων μετάλλων αυξήθηκαν επίσης τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, με το ασήμι να φτάνει επίσης σε ιστορικά υψηλά.

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί περισσότερο από 68% φέτος, η μεγαλύτερη αύξηση από το 1979, σύμφωνα με τον Adrian Ash, διευθυντή έρευνας στην αγορά χρυσού BullionVault.



Το 2025 παρατηρήθηκαν «τάσεις βραδείας ανόδου γύρω από τα επιτόκια, τον πόλεμο και τις εμπορικές εντάσεις, οι οποίες συνέβαλαν στην άνοδο της τιμής του χρυσού», δηλώνει ο Adrian Ash.



«Η αγορά πολύτιμων μετάλλων λέει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πραγματικά πυροδοτήσει κάτι - και ο χρυσός έχει τρελαθεί φέτος».



«Έχετε τον εμπορικό πόλεμο, τις επιθέσεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και έχετε γεωπολιτικές εντάσεις, όλες αυτές οι προκλήσεις προέρχονται από τον Τραμπ», συμπλήρωσε.



Αφού ξεπέρασε το όριο των 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά τη Δευτέρα, η τιμή spot του χρυσού έφτασε στο υψηλό των 4.426,66 δολαρίων, όπως αναφέρει το BBC.

Οι χαμηλότερες προσδοκίες για τα επιτόκια συνήθως σημαίνουν χαμηλότερες αποδόσεις για επενδύσεις όπως τα ομόλογα, επομένως οι επενδυτές στρέφονται σε εμπορεύματα όπως ο χρυσός και το ασήμι για να αποκομίσουν απόδοση, αλλά και να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Η συναίνεση μεταξύ των αναλυτών είναι επί του παρόντος ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τα επιτόκια δύο φορές το 2026.



Γιατί αυξάνεται η ζήτηση για χρυσό



Ένας άλλος παράγοντας που αυξάνει τη ζήτηση είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως επεκτείνουν τις δικές τους φυσικές αποθήκες χρυσού ως τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών αναταραχών, μείωσης της εξάρτησης από το δολάριο ΗΠΑ και διαφοροποίησης των δικών τους χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs, η οποία προέβλεψε ότι το μοτίβο θα συνεχιστεί το 2026.

Η σταθερή αύξηση της τιμής του χρυσού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι θεωρείται ως ένας τρόπος για τους επενδυτές να θωρακιστούν από την απειλή του πληθωρισμού και της οικονομικής αναταραχής, δηλώνει η Anita Wright, πιστοποιημένη οικονομική σύμβουλος στην Ribble Wealth Management.



«Όταν η εμπιστοσύνη στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και η σταθερότητα της πολιτικής αρχίζουν να κλονίζονται, ο χρυσός τείνει να αντιδρά πρώτος ως το κύριο νομισματικό μέταλλο», λέει η Wright.



Ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ έχει επίσης συμβάλει στην αύξηση των τιμών του χρυσού, καθιστώντας το μέταλλο φθηνότερο για τους αγοραστές από το εξωτερικό.



Άλλα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν επίσης χρονιές ρεκόρ. Η τιμή του ασημιού έφτασε επίσης στο επίπεδο ρεκόρ των 69,44 δολαρίων ανά ουγγιά τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.



Για το 2025 μέχρι στιγμής, η τιμή του ασημιού έχει αυξηθεί κατά 138% σε ετήσια βάση και η πλατίνα βρίσκεται σε υψηλό 17 ετών, ξεπερνώντας κατά πολύ τον χρυσό, υποστηριζόμενη από ισχυρούς περιορισμούς και περιορισμούς στην προσφορά, σύμφωνα με τους αναλυτές.



Σε αντίθεση με τον χρυσό, τα άλλα πολύτιμα μέταλλα χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στη βιομηχανική κατασκευή, γεγονός που συμβάλλει στην τόνωση της ζήτησης.



Το πετρέλαιο



Επιπλέον, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα (22/12), αφότου οι ΗΠΑ διέταξαν «αποκλεισμό» την περασμένη εβδομάδα των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.



Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,31 δολάρια στα 61,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 1,25 δολάρια στα 57,77 δολάρια. Ωστόσο, και τα δύο μέτρα φαίνεται ότι θα λήξουν το 2025 σε τιμές χαμηλότερες από εκεί που ξεκίνησαν το έτος.