Το «θησαυροφυλάκιο» των Ελλήνων: 5 δισ. ευρώ σε χρυσές λίρες κάτω από στρώματα και σε σεντούκια

Σε... χρυσό πυρετό βρίσκεται η ελληνική αγορά, με τους κατόχους χρυσών λιρών να ρευστοποιούν μαζικά τις αποταμιεύσεις τους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο στους πρώτους εννέα μήνες του 2025 οι Έλληνες πούλησαν χρυσές λίρες συνολικής αξίας περίπου 52 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας ήδη τα επίπεδα ολόκληρου του 2024, όταν οι ρευστοποιήσεις έκλεισαν στα 60 εκατ. ευρώ.

Η εκτίναξη αυτή δεν οφείλεται τόσο στον όγκο των συναλλαγών, όσο στο ράλι της τιμής του χρυσού που από τις αρχές του έτους έχει απογειώσει την απόδοση όσων επιλέγουν να πουλήσουν.

Από τα 647 στα 822 ευρώ η χρυσή λίρα – «Χρυσές» αποδόσεις στο τελευταίο τρίμηνο

Στο εννεάμηνο του 2025, η μέση τιμή αγοράς χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κινούνταν γύρω στα 647 ευρώ. Όμως τους τελευταίους μήνες, η διεθνής αγορά έχει φέρει την τιμή στα 822,55 ευρώ, αυξάνοντας σημαντικά το κέρδος όσων εξαργυρώνουν τώρα τις λίρες τους.

Έτσι, οι Έλληνες έχουν ήδη ρευστοποιήσει περίπου 80.000 χρυσές λίρες σε ΤτΕ και Πειραιώς, ενώ για να ισοφαρίσουν τα περσινά επίπεδα των 120.000 τεμαχίων, θα πρέπει το τελευταίο τρίμηνο να αλλάξουν χέρια ακόμη 40.000 λίρες, κάτι που θεωρείται δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο με τις σημερινές τιμές.

5-6 δισ. ευρώ σε λίρες «κρυμμένες» σε σπίτια

Στελέχη της αγοράς υπολογίζουν ότι τα αποθέματα χρυσών λιρών στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 2%-3% των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων. Με δεδομένα τα περίπου 215 δισ. ευρώ σε καταθέσεις, οι χρυσές λίρες που βρίσκονται σε συρτάρια, στρώματα και οικογενειακά χρηματοκιβώτια εκτιμώνται σε 5-6 δισ. ευρώ.

Επίσημη vs ανεπίσημη αγορά – Τα στοιχεία και οι σκιές

Η εικόνα της αγοράς βασίζεται εν μέρει σε εκτιμήσεις, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει περίπου το 60% του επίσημου εμπορίου, δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία. Η ΤτΕ, αντίθετα, αναφέρει ότι στο εννεάμηνο του 2025 προχώρησε σε 32.002 αγορές και 5.399 πωλήσεις χρυσών λιρών.

Στην «ανεπίσημη» αγορά –ενεχυροδανειστήρια, χρυσοχοεία κ.λπ.– οι τιμές μεταβάλλονται σημαντικά, ενώ οι αγορές χρυσού επιβαρύνονται και με ΦΠΑ, δημιουργώντας ένα παράλληλο, λιγότερο διαφανές σύστημα συναλλαγών.

Ο χρυσός στο ιστορικό υψηλό – Από τα 568 στα 822 ευρώ η αξία αγοράς για τους πολίτες

Ο χρυσός έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 4.000 δολάρια/ουγγιά από τον Οκτώβριο, αφού άγγιξε τα ιστορικά 4.250 δολάρια. Την Παρασκευή 5/12, η τιμή διαμορφώθηκε στα 4.199 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 59% από την αρχή του έτους.

Οι ελληνικές χρυσές λίρες ακολούθησαν την ίδια τροχιά:

Στις 31/12/2024 η ΤτΕ αγόραζε στα 568,5 € και πουλούσε στα 666,31 €.

Στις 5/12/2025 η αγορά είχε απογειωθεί στα 822,55 € και η πώληση στα 963,72 €, αύξηση περίπου 45%.

Η πρώτη «ελληνική» χρυσή λίρα – Το ιδιόσημο «ΕΛ» κάνει πρεμιέρα

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το βρετανικό Royal Mint εξέδωσε χρυσή λίρα με ελληνικό ιδιόσημο, το «ΕΛ». Πρόκειται για συλλεκτική έκδοση 15.000 τεμαχίων, που διατίθεται αποκλειστικά στα σημεία Piraeus Gold σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.



Η «ελληνική» λίρα πωλείται περίπου 15% ακριβότερα από την κλασική, στα περίπου 1.100 ευρώ, ενώ κάθε πελάτης μπορεί να αποκτήσει μόνο μία.