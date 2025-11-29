Η λίρα κυνηγά τα 1.000 €, ο χρυσός κοιτά τα 5.000 $ – Το νέο καταφύγιο επενδυτών

Η αγορά πολύτιμων μετάλλων μοιάζει να ζει μέρες… χρυσού και για την Ελλάδα, η «παλιά καλή» χρυσή λίρα δείχνει έτοιμη να γράψει νέο κεφάλαιο. Η τιμή της λίρας εκτοξεύτηκε στις 918 ευρώ, από περίπου 600 ευρώ το 2024 κι η αγορά στην Ελλάδα, θεσμική και μη, αποτιμάται κοντά στα 5 δισ. ευρώ.

Η «χρυσή λίρα» δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο συλλογής, αποτελεί για πολλούς Έλληνες το «καταφύγιο» απέναντι στην αποδυνάμωση του ευρώ, τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα. Η τιμή της εκτοξεύεται καθώς η τιμή του χρυσού ανεβαίνει διεθνώς. και η ελληνική αγορά δείχνει να ανταποκρίνεται μαζικά.

Γιατί ο χρυσός κοιτάζει… 5.000 δολάρια — και τι σημαίνει αυτό για μας

Το παγκόσμιο ράλι του πολύτιμου μετάλλου φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Goldman Sachs, η τιμή του χρυσού ανά ουγγιά μπορεί να ανέβει έως και τα 5.000 δολάρια μέχρι τα τέλη του 2026, αν επιβεβαιωθούν οι τάσεις: μετατοπίσεις κεφαλαίων από ομόλογα προς χρυσό, αυξημένη ζήτηση από θεσμικούς παίκτες και εντεινόμενη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Στην τελευταία έρευνα της τράπεζας προς περισσότερο από 900 θεσμικούς επενδυτές, το 36% προβλέπει πως ο χρυσός θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια, ενώ ένα επιπλέον 33% εκτιμά ότι θα κινηθεί μεταξύ 4.500 – 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Το γεγονός ότι πάνω από 70% των επαγγελματιών του χώρου βλέπουν άνοδο ενισχύει την πίστη πως το ράλι δεν είναι παροδικό.

Οι λόγοι πίσω από αυτές τις προβλέψεις δεν είναι «μαγικοί». Είναι η αύξηση του πληθωρισμού, τα ελλείμματα στις οικονομίες, ιδίως των ΗΠΑ, η αποδυνάμωση του δολαρίου, η μετατόπιση κεφαλαίων από ομόλογα και μετοχές προς ασφαλή καταφύγια, αλλά και η αυξανόμενη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες σε Ασία και αλλού.

Διπλό στοίχημα

Η ελληνική πραγματικότητα και τα διεθνή δεδομένα δείχνουν πως οι δύο τάσεις ,«χρυσή λίρα» και «χρυσός» μπλέκονται πλέον. Η αύξηση στη διεθνή τιμή του χρυσού «γεμίζει» το περιθώριο για τα νομίσματα τύπου λίρας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων επενδυτών που αναζητούν σταθερότητα και ασφάλεια.

Αν η τιμή του χρυσού «χτυπήσει» 5.000 δολάρια, είναι εύλογο ότι η αξία της λίρας στην Ελλάδα, θα αντιδράσει αντίστοιχα, καθώς ήδη η τιμή της τρέχει προς τετραψήφια νούμερα σε ευρώ. Κάπως έτσι, όποιος αγόρασε λίρες πριν 1–2 χρόνια μπορεί να δει σημαντικά κέρδη· όποιος τώρα επενδύει, αγοράζει ασφάλεια.

Προσοχές και… καλά κρυμμένα ρίσκα

Αν και η ανοδική πορεία μοιάζει σχεδόν δεδομένη, δεν υπάρχει «ασφαλές λιμάνι». Η τιμή κάθε νομίσματος, ακόμη και χρυσής λίρας , επηρεάζεται από spread, κόστος φύλαξης, ρευστότητα, φόρους και την εμπιστοσύνη στην αγορά. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σε επίσημες συναλλαγές η χρυσή λίρα μπορεί να «χάνει» έως και ~5‰ ως προμήθεια, με ελάχιστο 3 ευρώ.



Επιπλέον, ένα «σοκ» στις διεθνείς αγορές π.χ. ανατροπές στην νομισματική πολιτική της Federal Reserve των ΗΠΑ, βίαιες μεταβολές στην ισοτιμία δολαρίου/ευρώ, ή απότομες πτώσεις στην τιμή του χρυσού, μπορεί να επιστρέψει απότομα το ράλι. Η πρόταση «χρυσός = ασφάλεια» έχει αξία μόνον αν η αγορά δεν ανατραπεί.

Με τα μάτια στραμμένα στο χρυσό

Σε μία εποχή που οι οικονομίες τρέμουν, οι αγορές αναζητούν ασφάλεια και οι νομισματικές πολιτικές μοιάζουν ευάλωτες, ο χρυσός και μαζί του η χρυσή λίρα, φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη. Για την Ελλάδα, η χρυσή λίρα δεν είναι απλά μια «παραδοσιακή αξία». Είναι μέρος της συλλογικής μνήμης και τώρα, πιθανώς, μέρος μιας νέας επενδυτικής πραγματικότητας.