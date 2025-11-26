Οι τρεις λόγοι που καθιστούν την «ελληνική» χρυσή λίρα Αγγλίας συλλεκτική

Οι Έλληνες αγαπούν τον χρυσό. Μπορεί πλέον να μην γυρίζουν ταινίες σαν την «Κάλπικη λίρα» όμως το πολύτιμο μέταλλο παραμένει ακόμη και σήμερα μία σημαντική επενδυτική εναλλακτική. Όπως ανέφεραν χθες στελέχη της Piraeus Financial Markets κατά την διάρκεια δημοσιογραφικής ενημέρωσης για την παρουσίαση της «ελληνικής» χρυσής λίρας Αγγλίας, οι καταθέσεις σε χρυσές λίρες εκτιμάται στο καθόλου ευκαταφρόνητο 2% -3% του συνόλου της αξίας των καταθέσεων. Δηλαδή περίπου 4 έως 5 δις. ευρώ εάν κανείς το υπολογίσει με την τρέχουσα αξία αγοράς της που διαμορφώνεται στα 950 ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια εκτιμάται ότι αλλάζουν χέρια σε ετήσια βάση περίπου 200.000 λίρες μέσα από το επίσημο δίκτυο συναλλαγών που είναι ουσιαστικά η Τράπεζα της Ελλάδος και η Πειραιώς με την τελευταία να έχει καταφέρει να ελέγχει περίπου το 55% με 60% της αγοράς σήμερα από 20% που ήταν το μερίδιο της το 2012. Φυσικά τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα καθώς υπάρχει και ένα εκτεταμένο δίκτυο εκτός των τραπεζικών ιδρυμάτων που πραγματοποιούν συναλλαγές με το συγκεκριμένο νόμισμα.

Γάμοι, βαφτίσεις και βασιλόπιτες

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του flash.gr τα στελέχη της Πειραιώς ανέφεραν ότι οι δύο εποχές που εμφανίζεται έξαρση συναλλαγών είναι ο Δεκέμβριος και η Άνοιξη. Ο πρώτος έχει να κάνει με την παράδοση του φλουρίου της βασιλόπιτας καθώς και επενδυτικών «δώρων» στο τέλος του χρόνου. Αντίστοιχα την Άνοιξη, παραδοσιακή περίοδο για γάμους και βαφτίσεις, μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας τηρούν την παράδοση να προσφέρουν ως δώρα – επένδυση χρυσές λίρες.

Πως φθάσαμε στην «ελληνική» χρυσή λίρα Αγγλίας

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη Τράπεζα εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει αναπτύξει και διατηρεί δραστηριότητα επενδυτικού χρυσού στην Ελλάδα. Η τράπεζα δραστηριοποιείται στις αγοραπωλησίες χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού από το 2005, ενώ το 2010 ξεκίνησε να συνεργάζεται με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου (The Royal Mint), συνεργασία που έγινε αποκλειστική το 2015.

Οι σημαντικοί όγκοι που διακινούσε το The Royan Mint στην ελληνική αγορά καθώς και η άριστη συνεργασία που είχε με την Πειραιώς οδήγησαν τις δύο πλευρές να προχωρήσουν στην ειδική έκδοση με αφορμή τα 15 χρόνια της συνεργασίας. Σύμφωνα με τα στελέχη της τράπεζας οι διαπραγματεύσεις για την έκδοση διήρκεσαν εννέα μήνες.

Τα τρία χαρακτηριστικά που την καθιστούν συλλεκτική

Πέρα από τον σχετικά μικρό αριθμό (15.000) που θα διατεθούν στην αγορά από συγκεκριμένα σημεία της Πειραιώς υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που καθιστούν την συγκεκριμένη έκδοση συλλεκτική: