Ράλι σε χρυσό, ασήμι και χαλκό φέρνει η υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου

Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι για την άνοδο της τιμής των τριών προϊόντων.

Νίκος Σακελλαρίου

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται από χθες ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός στα χρηματιστήρια Εμπορευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια χρυσού έχουν φτάσει στα 5.564 δολάρια/ουγιά με άνοδο 29% μέσα στον Ιανουάριο.

Το ασήμι που είχε αυξηθεί κατά 148% το 2025 συνεχίζει την άνοδο με 66% μέσα στον Ιανουάριο 2026. Ο χαλκός αυξήθηκε 7,9% μέσα στον Ιανουάριο στο LME (London Metall Exchange) ενώ άνοδο καταγράφει και το πετρέλαιο Brent, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο 2025.

Η άνοδος των προιόντων αυτών αποδίδεται σε 3 λόγους:

  • Στην υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου έναντι των άλλων «σκληρών» νομισμάτων
  • Στον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο
  • Στην χρηματιστηριακή κερδοσκοπία επί των προιόντων αυτών.

