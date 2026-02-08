Οι ειδικοί κάνουν συγκλονιστική πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού το 2026. Το πολύτιμο μέταλλο έχει καταγράψει ιστορικά υψηλά τα τελευταία χρόνια (ενδεικτικά, το 2025 η τιμή έφτασε σε επίπεδα πάνω από 4.000 δολάρια ανά ουγγιά).

Η JP Morgan προβλέπει ότι ο χρυσός μπορεί να φτάσει 6.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026, ενώ άλλες μεγάλες τράπεζες προβλέπουν επίσης ιστορικά υψηλά πάνω από 6.000 δολάρια ανά ουγγιά. Όπως δήλωσε η JP Morgan, «παραμένουμε σταθερά αισιόδοξοι για τον χρυσό μεσοπρόθεσμα».

Αν κάνουμε έναν πρόχειρο υπολογισμό με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (περίπου 1 $ = 0,92 €, για μια μέση τιμή για το 2026), τότε μπορούμε να πούμε ότι η τιμή του χρυσού είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 5.500 ευρώ ανά ουγγιά περίπου.



Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε παράγοντες όπως η πιθανή ηγεσία του πρώην κυβερνήτη της Fed Τεντ Γουόλς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, γεγονός που έχει ενισχύσει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Πάνω από 5.000 τόνοι πωλήσεων για πρώτη φορά

Παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, ο χρυσός έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια: το 2025 κατέγραψε 53 νέα ιστορικά υψηλά και ξεπέρασε τους 5.000 τόνους συνολικών πωλήσεων για πρώτη φορά, ενώ η ετήσια μέση τιμή του αυξήθηκε κατά 44% σε σχέση με το 2024, κλείνοντας πέρυσι στα 3.431 δολάρια ανά ουγγιά.



Επιπλέον, και άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τον χρυσό. Η Deutsche Bank προβλέπει ότι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει τα 6.000 δολάρια, ενώ η UBS και η Société Générale βλέπουν τιμές γύρω στα 6.200 και 6.000 δολάρια αντίστοιχα. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι υψηλότερες από τις προηγούμενες προβλέψεις άλλων οίκων, όπως της Morgan Stanley, της Goldman Sachs και της Citi.



Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά τις πρόσφατες πτώσεις, η αγορά χρυσού παραμένει αισιόδοξη και πολλοί αναλυτές βλέπουν την τιμή του να φτάνει νέα ιστορικά υψηλά μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως σημειώνει το Men's Journal.