Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτύπησε» τα χρηματιστήρια - «Εκτινάχθηκαν» χρυσός και πετρέλαιο

Το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρεί εντονότερα , στις 2.207 μονάδες μισή ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης.

Εκτίναξη των τιμών στο πετρέλαιο, στον χρυσό, στα πολύτιμα μέταλλα και γενικότερα στα εμπορεύματα και βύθιση τιμών στα χρηματιστήρια έφερε η πολεμική σύρραξη που ξεκίνησε αργά το βράδυ της Παρασκευής (27/2).

Η πρώτη συνεδρίαση μετά την έναρξη των πολεμικών κινήσεων εκτινάσσει τις τιμές του πετρελαίου (συμβόλαια) κατά 8% περίπου. Το βρετανικό Brent διαμορφώνεται πάνω από 78 δολάρια / βαρέλι ( άνοδο 8%), το αμερικανικό Texas στα 72 δολάρια / βαρέλι (με αντίστοιχη άνοδο 7,5%, το φυσικό αέριο αυξάνεται κατά 5% ενώ σημαντική άνοδο στα 5.400 δολάρια/ ουγγιά (πάνω από 3%) καταγράφει ο χρυσός. Ανοδικά κινούνται και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα αλλά και τα τρόφιμα.

Στις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Αναμενόμενη βέβαια, η διόρθωση στις ευρωπαϊκές αγορές με τους μεγαλύτερους δείκτες να υποχωρούν περίπου 2% κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης.

Το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρεί εντονότερα , στις 2.207 μονάδες μισή ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης με πτώση 3% περίπου, αν και στην έναρξη της συνεδρίασης είχε βρεθεί και κάτω από τις 2.200 μονάδες. Το ισοζύγιο ανοδικών / πτωτικών μετοχών είναι έντονα αρνητικό με 6 μετοχές μόνο ανοδικές και 115 πτωτικές.

Μεγάλη πίεση δέχονται οι τραπεζικές μετοχές (-4,5%). Ανοδικά από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνται η Cenergy, τα ΕΛΠΕ και η ΕΧΑΕ. Έντονες πιέσεις εκτός των τραπεζών δέχεται και η Aegean λόγω των επιπτώσεων στον τουρισμό και της διακοπής των πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

