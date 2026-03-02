Ενεργειακός συναγερμός: Εκρηκτικό +50% στο φυσικό αέριο μετά το χτύπημα στο Κατάρ

Τα χειρότερα σενάρια για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης παίρνουν σάρκα και οστά. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν πάνω από 50% (15:00 ώρα Ελλάδος), σπάζοντας το φράγμα των 48 ευρώ/MWh – τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 12 μηνών.

Η αγορά «μυρίζεται» έλλειμμα και τιμολογεί ρίσκο. Και όταν η αγορά φοβάται, δεν κάνει εκπτώσεις.

BREAKING: European gas prices soar by nearly 50% as Qatar halts LNG output after Iranian attacks



Αναστολή-σοκ στο Ras Laffan

Η κρίση πυροδοτήθηκε από την απόφαση της QatarEnergy να αναστείλει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στο συγκρότημα Ras Laffan – το μεγαλύτερο LNG hub στον κόσμο.

Η απόφαση ήρθε μετά από επίθεση drone που έπληξε δεξαμενή νερού εντός του ενεργειακού συγκροτήματος, προκαλώντας άμεση διακοπή λειτουργίας.



Η εξέλιξη δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Το Κατάρ καλύπτει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η παύση παραταθεί, το κενό στην τροφοδοσία θα είναι απτό – και ακριβό.

Στενά του Ορμούζ: Ο παγκόσμιος λαιμός του μπουκαλιού

Σαν να μην έφτανε αυτό, ναυτιλιακές εταιρείες «παγώνουν» τις διελεύσεις LNG από τα Στενά του Ορμούζ, φοβούμενες περαιτέρω κλιμάκωση.

Από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG , συμπεριλαμβανομένων των βασικών εξαγωγών του Κατάρ. Αν το Ορμούζ γίνει «στενωπός» και για το LNG, η αγορά θα στεγνώσει σε χρόνο-ρεκόρ.

Eυρώπη με χαμηλά αποθέματα

Το timing είναι το χειρότερο δυνατό. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από το 31%, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν κοντά στο 40%.



Με τόσο χαμηλό «μαξιλάρι», κάθε διαταραχή προσφοράς μεταφράζεται άμεσα σε ανατίμηση. Και όσο πλησιάζει η περίοδος αυξημένης ζήτησης, τόσο αυξάνεται και η νευρικότητα.

Παγκόσμια πίεση – Κέρδος για τις ΗΠΑ

Μια παρατεταμένη διακοπή από τη Μέση Ανατολή δεν θα πλήξει μόνο την Ευρώπη. Οι Ασιάτες αγοραστές θα στραφούν επιθετικά σε εναλλακτικές πηγές, κυρίως σε αμερικανικό LNG, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και ανεβάζοντας περαιτέρω τις τιμές.



Το αποτέλεσμα; Μια πιο «σφιχτή» παγκόσμια αγορά, με αυξημένο ρίσκο τιμών και μεταβλητότητα που θυμίζει τις πιο ταραγμένες περιόδους της ενεργειακής κρίσης.