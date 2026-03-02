Πεκίνο: Στήριξη στο Ιράν - «Ο κόσμος δεν πρέπει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας»

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στο Ιράν, τονίζοντας πως οι μεγάλες δυνάμεις δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται το στρατιωτικό τους πλεονέκτημα για να εξαπολύουν αυθαίρετες επιθέσεις κατά άλλων χωρών.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο Γουάνγκ δήλωσε ότι η Κίνα υποστηρίζει το Ιράν στη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής του αξιοπρέπειας. Σχολίασε μάλιστα ότι «ο κόσμος δεν πρέπει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», αναφερόμενος στις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Chinese FM Wang Yi held a phone conversation with French FM Jean-Noël Barrot.



Major countries must not rely on their military superiority to attack others at will, and the world must not return to the law of the jungle. The Iranian nuclear issue must eventually return to the… pic.twitter.com/HsBBUKy66p — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) March 2, 2026

Ο Γουάνγκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua News, επισήμανε την παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Ιράν, προσδιορίζοντας τη στήριξη της Κίνας ως μέρος της στρατηγικής της για την υπεράσπιση της διεθνούς τάξης και ασφάλειας.