Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προέβλεψε τον πόλεμο με το Ιράν και τη νίκη Τραμπ - Τι λέει για το μέλλον

Ο καθηγητής Xueqin Jiang έχει γίνει γνωστός για τις ακριβείς πολιτικές του προβλέψεις μέσα από τις σειρές του στο YouTube και το Substack με τίτλο «Predictive History». Έχει έδρα το Πεκίνο, είναι συγγραφέας και εκπαιδευτικός, συμμετέχει στην ομάδα έρευνας του Harvard Global Education Innovation Initiative, έχει γράψει βιβλίο για μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και συντονίζει προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό για τα κορυφαία κινεζικά σχολεία.

Οι μαθητές και το κοινό του μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τα μαθήματά του online. Το 2024 δημοσίευσε το μάθημα με τίτλο «The Iran Trap», το οποίο πλέον έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, ειδικά μετά τις τελευταίες στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η Daily Mail.

Οι προβλέψεις του «Κινέζου Νοστράδαμου»

Τον Μάιο του 2024, ο Xueqin Jiang διατύπωσε τρεις προβλέψεις:

ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επανεκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ,

ότι οι ΗΠΑ θα οδηγηθούν σε πολεμική εμπλοκή με το Ιράν,

και ότι, τελικά, η Ουάσιγκτον θα χάσει αυτόν τον πόλεμο.

Οι δύο πρώτες προβλέψεις, όπως σημειώνεται από τους υποστηρικτές του, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί. Το αν θα επαληθευτεί και η τρίτη παραμένει ανοικτό. Στο μεταξύ, ο καθηγητής εμφανίζεται πλέον συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ τα βίντεο του στο YouTube καταγράφουν εκατομμύρια προβολές.

Το σκεπτικό πίσω από την πρόβλεψη «ήττας» των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν «χτίζει» τις προϋποθέσεις για μια σύγκρουση εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ξεκινήσουν με αρχικές επιτυχίες, όμως σε περίπτωση χερσαίας εισβολής θα κινδυνεύσουν να εγκλωβιστούν σε έναν πόλεμο φθοράς, αντίστοιχο –κατά την εκτίμησή του– με το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Για να περιγράψει το ρίσκο της υπερεπέκτασης, παραπέμπει και σε ιστορικές αναλογίες όπως η Σικελική Εκστρατεία των Αθηναίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβάλλει ως βασική «στρατηγική αδυναμία» των ΗΠΑ το ζήτημα της κατοχής: υποστηρίζει ότι για να ελεγχθεί μια χώρα όπως το Ιράν θα απαιτούνταν δύναμη της τάξης των 3–4 εκατομμυρίων στρατιωτών, κάτι που θεωρεί πρακτικά αδύνατο να συγκροτηθεί.

Ένα ακόμη βασικό σημείο στο σενάριό του είναι τα Στενά του Ορμούζ. Κατά τον καθηγητή, ενδεχόμενος αποκλεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, με συνέπειες που θα μετατρέψουν μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια οικονομική κρίση: ενεργειακό σοκ, πίεση στο «πετροδολάριο» και κλονισμό της στήριξης που –όπως υποστηρίζει– παρέχουν ορισμένες χώρες του Κόλπου στο αμερικανικό οικονομικό σύστημα. Με αυτή τη λογική, εκτιμά ότι η αύξηση του κόστους ζωής και η οικονομική πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ θα επηρεάσουν και την πολιτική αντοχή μιας παρατεταμένης πολεμικής προσπάθειας.

Ο ίδιος πηγαίνει την ανάλυση ένα βήμα παραπέρα, προβλέποντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας και για αναδιάταξη της διεθνούς ισορροπίας ισχύος.

«Συστημική κρίση», κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης και η «ασυμμετρία»

Ο Xueqin Jiang περιγράφει τον πόλεμο όχι ως μια «τοπική» κρίση αλλά ως συστημική αναμέτρηση με παγκόσμιες προεκτάσεις, προειδοποιώντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη κλιμάκωση. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα πλήξουν δυσανάλογα την Ευρώπη, λόγω ενεργειακής εξάρτησης και περιορισμένων εναλλακτικών σε συνθήκες παρατεταμένης έντασης.

Σε επίπεδο στρατηγικής, επικαλείται τον «νόμο της ασυμμετρίας»: κατά την άποψή του, οι πιο αδύναμοι παίκτες συχνά αντέχουν περισσότερο, επειδή οι στόχοι τους διαφέρουν. Όπως λέει, το Ιράν πολεμά για την επιβίωσή του, ενώ οι ΗΠΑ –πολιτικά– επιδιώκουν γρήγορη, καθαρή νίκη.

Σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, ο καθηγητής συνέδεσε το μέτωπο της Μέσης Ανατολής με τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα περίμενε πιθανή αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν για να κινηθεί επιθετικότερα, ακόμη και προς την Οδησσό.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Η πρόβλεψη του Jiang φαίνεται να συνδέεται με τα πρόσφατα γεγονότα: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξαπέλυσαν συντονισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν με στόχο την καταστροφή των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, μετά την αποτυχία διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν απάντησε με σειρά στρατιωτικών επιθέσεων σε χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν επίσης τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, γεγονός που κλιμάκωσε την ένταση και πυροδότησε φόβους για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή.

Prof. Jiang Xueqin on the outcome of this war:



"The outcome is to kill as many people as possible, to destroy the entire global economy, to destroy Iran, to force the United States out of the Middle East, to destroy the Gulf nation states, to suck Turkey into the war, to lead to… pic.twitter.com/475bivsOuT — Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) March 7, 2026

Προβλέψεις για το μέλλον

Η κοινότητα που παρακολουθεί τον Jiang αναζητά τώρα τις νέες του εκτιμήσεις για τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων δυνάμεων και τις πιθανές συνέπειες στην περιοχή. Η τελευταία του πρόβλεψη θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένης της κλιμάκωσης των στρατιωτικών συγκρούσεων και της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή.