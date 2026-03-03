Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι προφητείες της Μπάμπα Βάνγκα ξανά στο προσκήνιο

Καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνεται, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης με πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους στις χώρες του Κόλπου, επανέρχονται στο προσκήνιο παλαιότερες προφητείες γνωστών μυστικιστικών μορφών.

Μεταξύ αυτών, ο Νοστράδαμος και η Μπάμπα Βάνγκα, πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με προβλέψεις για μεγάλα παγκόσμια γεγονότα. Η Βουλγάρα τυφλή μάντισσα, γνωστή και ως «Νοστράδαμος των Βαλκανίων», πέθανε το 1996, ωστόσο οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι άφησε πίσω της προφητείες που εκτείνονται έως και το έτος 5079.

Οι προβλέψεις για το 2026

Σύμφωνα με ερμηνείες του έργου της, η Μπάμπα Βάνγκα φέρεται να είχε «δει» για το 2026 σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκωση διεθνών συγκρούσεων. Ορισμένοι αναλυτές των προφητειών της κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανότητα ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνδέοντας τα λεγόμενά της με τη διαρκώς αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η Μπάμπα Βάνγκα (ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA)

Παρότι οι προβλέψεις αυτές παραμένουν αντικείμενο συζήτησης και διαφορετικών ερμηνειών, κάθε νέα γεωπολιτική κρίση επαναφέρει το ενδιαφέρον γύρω από τις φερόμενες προφητείες της.