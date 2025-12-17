Εξωγήινοι, παγκόσμιες κρίσεις και ιατρικές εξελίξεις: Οι προφητείες της Μπάμπα Βάνγκα για το 2026

Προ των πυλών είναι το 2026 και -όπως κάθε χρόνο- επανέρχονται στο προσκήνιο οι προφητείες ιστορικών προσωπικοτήτων όπως ο Νοστράδαμος και η Μπάμπα Βάνγκα, πρόσωπα γνωστά για την ικανότητά τους να «βλέπουν» μεγάλα παγκόσμια γεγονότα.

Και εάν ο Νοστράδαμος μας βγαίνει λίγο... ντεμοντέ καθώς μιλάμε για έναν Γάλλο αστρολόγο και γιατρό που έζησε πριν περίπου 500 χρόνια, η Βουλγάρα τυφλή μάντισσα, Μπάμπα Βάνγκα, γνωστή και ως «Νοστράδαμος των Βαλκανίων», είναι πολύ πιο κοντά στην εποχή μας καθώς πέθανε το 1996, ενώ έχει αφήσει πίσω της ένα τεράστιο έργο και προβλέψεις που φτάνουν μέχρι το μακρινό... 5079!

Είναι χαρακτηριστικό πως πολλοί αναφέρουν πως για το 2025 η Βουλγάρα μάντισσα «έπεσε μέσα» καθώς προέβλεψε ότι η χρονιά που μας χαιρετά σιγά σιγά θα έφερνε καταστροφικούς σεισμούς (βλέπε Μιανμάρ,Ταϊλάνδη) και ότι η Ευρώπη θα συγκλονιζόταν από έναν καταστροφικό πόλεμο.

Όσον αφορά το 2026 οι ειδικοί στο έργο της Μπάμπα Βάνγκα σημειώνουν πως στα οράματά της, η μάντισσα «είδε» για το 2026 πολλά σημαντικά γεγονότα, όπως μία (πιθανή) πρώτη επαφή με εξωγήινο πολιτισμό, κλιμάκωση διεθνών συγκρούσεων, σοβαρές φυσικές καταστροφές αλλά και σημαντικές επιστημονικές και ιατρικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Sky History, οι προβλέψεις αυτές εντάσσονται σε μια μακρά λίστα οραμάτων που αποδίδονται στη Βουλγάρα μάντισσα, η οποία γεννήθηκε το 1911 και έφυγε από τη ζωή το 1996.

Ας δούμε, όμως, πιο αναλυτικά τις προφητείες της Μπάμπα Βάνγκα για το 2026:

Πιθανή επαφή με εξωγήινη ζωή

Μία από τις πιο εντυπωσιακές προβλέψεις αφορά την πιθανότητα της πρώτης επαφής της ανθρωπότητας με εξωγήινο πολιτισμό. Το όραμα φέρεται να τοποθετεί το γεγονός στον Νοέμβριο, χωρίς περαιτέρω γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά και στο διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS, το οποίο ορισμένοι συνδέουν –χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση– με... αστρόπλοια (ακόμα κι αν το 2026 θα μας έχει χαιρετήσει για άλλα ηλιακά συστήματα).

Φυσικές καταστροφές και κλιματική αστάθεια

Οι προβλέψεις αποδίδουν στο 2026 συνέχιση και ενίσχυση των ακραίων φυσικών φαινομένων, όπως ισχυροί σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις και σοβαρές κακοκαιρίες. Υποστηρίζεται ότι έως και το 7-8% της χερσαίας έκτασης του πλανήτη θα μπορούσε να επηρεαστεί, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται συγκεκριμένες περιοχές.

Διεθνείς συγκρούσεις και γεωπολιτική ένταση

Στο ίδιο αφήγημα, η Μπάμπα Βάνγκα φέρεται να προειδοποιεί για κλιμάκωση των διεθνών συγκρούσεων, με ορισμένους ερμηνευτές των προβλέψεών της να κάνουν λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι προβλέψεις αυτές συνδέονται με τη γενικότερη ένταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Τεχνητή νοημοσύνη και ιατρικές εξελίξεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία –σύμφωνα με τα οράματα– αναμένεται να επεκταθεί σε κρίσιμους τομείς, επηρεάζοντας την εργασία και εγείροντας νέα ηθικά διλήμματα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για σημαντικές εξελίξεις στην ιατρική, όπως τεστ αίματος για την ανίχνευση πολλαπλών μορφών καρκίνου, καθώς και πρόοδο στη δημιουργία συνθετικών ή βιοτυπωμένων οργάνων.