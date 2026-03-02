Ευθεία απειλή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri.



Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, σύμφωνα με το sigmalive, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρά αντίποινα.



«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.



🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Reuters: Από τη Χεζμπολάχ τα drones που έπληξαν τις βάσεις της RAF στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το Reuters, που μίλησε με κυπριακή πηγή και αναμεταδίδει η Haaretz, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα drones που στόχευσαν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Drone χτυπά τη RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου/Reuters

Στην Κύπρο η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θέτει την ελληνική διπλωματία και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ , η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Συγκεκριμένα στην Κύπρο καταπλέει άμεσα η φρεγάτα «Κίμων», συνοδευόμενη από δεύτερη ελληνική φρεγάτα τα «ΨΑΡΑ», η οποία είναι εξοπλισμένη με το υπερσύγχρονο ραντάρ Sea Fire.



Παράλληλα, θα αποσταλούν και δυο μαχητικά F-16 για να ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ της Κύπρου απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.



Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην Κύπρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχει κατ' ιδίαν συνεργασία με την κυπριακή στρατιωτική ηγεσία.

