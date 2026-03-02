Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα στην πράξη: 4 Ελληνικά F-16 Viper προσγειώθηκαν στην Κύπρο

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε δυναμικό «παρών» στη Μεγαλόνησο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Δύο αεροσκάφη από την 340 Μοίρα «Αλεπού» και δύο από την 343 Μοίρα «Αστέρι», με έδρα την 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, διέσχισαν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαιώνοντας ότι η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για την προβολή ισχύος της Αθήνας. Στη Κύπρο προσγειώθηκε και ένα C-130 για τεχνική υποστήριξη.

Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα: Από τη θεωρία στην πράξη



Η συγκεκριμένη αποστολή δεν αποτελεί μια απλή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η παρουσία των Viper στην Κύπρο αποτελεί την έμπρακτη εφαρμογή του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, το οποίο προβλέπει τον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αλληλοϋποστήριξη των δύο κρατών έναντι οποιασδήποτε απειλής.

Με την κίνηση αυτή, η Αθήνα υπενθυμίζει ότι ο αμυντικός σχεδιασμός της Ελλάδας καλύπτει πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία, καταρρίπτοντας στην πράξη το αφήγημα περί «αποστάσεως». Τα 4 F-16 Viper, με τα προηγμένα ραντάρ AESA και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, δημιουργούν μια «ομπρέλα» προστασίας πάνω από το νησί, αλλάζοντας τα δεδομένα στους κυπριακούς αιθέρες.

Η σημειολογία της παρουσίας των Viper



Η επιλογή των «Οχιών» της Πολεμικής Αεροπορίας έχει τη δική της βαρύτητα. Οι πιλότοι της Σούδας θεωρούνται από τους πλέον έμπειρους σε αποστολές μεγάλης εμβέλειας και σε περιβάλλοντα πολλαπλών απειλών. Η παρουσία τους στην Πάφο υπογραμμίζει την ικανότητα της Ελλάδας να παρεμβαίνει ακαριαία όπου απαιτείται, ενισχύοντας τον αποτρεπτικό ρόλο του ελληνισμού στην περιοχή.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεργασία



Η προσγείωση των μαχητικών εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένων ασκήσεων με την Εθνική Φρουρά. Οι Έλληνες πιλότοι θα συνεκπαιδευτούν με τις κυπριακές δυνάμεις, δοκιμάζοντας σενάρια αεράμυνας και προσβολής στόχων, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή απαιτεί διαρκή εγρήγορση και άριστο συντονισμό μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Η κάθοδος των F-16 Viper στην Πάφο επιβεβαιώνει ότι η αναβάθμιση του ελληνικού αεροπορικού στόλου λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει θωρακισμένη απέναντι σε κάθε πρόκληση και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.