Τι θα ζητήσει ο Ανδρουλάκης από τον Μητσοτάκη - Η γραμμή του ΠΑΣΟΚ για τον πόλεμο στο Ιράν

Με δύο βασικά ζητούμενα προσέρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σημερινή κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 12 στο γραφείο του στη Βουλή, με επίκεντρο την εύφλεκτη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα είπαν στον FLASH στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ζητήσει από τον πρωθυπουργό, πρώτον, ενημέρωση για τα δεδομένα από το πεδίο και πως αυτά επηρεάζουν τη χώρα μας και την Κύπρο και δεύτερον, ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην κρίση και τις συνέπειές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με άλλα λόγια, θα καλέσει τον κ. Μητσοτάκη να του παρουσιάσει τις προτεραιότητες και τη θέση της Ελλάδας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή που βιώνει ξανά δραματικές και ανεξέλεγκτες στιγμές.

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία», είχε τονίσει σε δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης ζητώντας να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, ενώ στην αρχική του παρέμβαση μετά το ξέσπασμα της κρίσης, είχε εκφράσει την οδύνη μου για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, επισημαίνοντας με νόημα ότι «για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα προϋποθέσεις είναι: Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Στην αξιωματική αντιπολίτευση προκρίνουν τη διπλωματική οδό ως τη μοναδική διέξοδο για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή και έχουν απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να αναλάβει στέρεες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την άμεση ειρήνευση και σταθεροποίηση, καθώς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης.

Στο φόντο της νέας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή κρίνουν ότι αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά η ανάγκη για συνεκτική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, «για μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση και απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις», όπως ανέφερε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος ζήτησε επιπλέον από την Ελλάδα, ως κράτος-μέλος ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, «να μείνει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, με διπλωματικά μέσα».

Προληπτική επίθεση και αυταρχικό καθεστώς

Πάντως, στην Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν την προληπτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, χωρίς προηγούμενη απόφαση του ΟΗΕ, «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», αναγνωρίζοντας την ίδια ώρα ότι του καθεστώς του Ιράν είναι αυταρχικό και «έχει επί πολλές δεκαετίες αποτελέσει σοβαρή εστία κινδύνων για την ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει διαχρονικά και συστηματικά καταπιέζει τον ιρανικό λαό παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Ο κ. Μάντζος προειδοποίησε ακόμη για τον κίνδυνο που προκύπτει για την περιφερειακή ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αφού στον ορίζοντα δε διαφαίνεται μια ξεκάθαρη στρατηγική εξόδου από την κρίση, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε τέλος και ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Άμυνας Μιχάλης Κατρίνης, θέτοντας επί τάπητος την ανάγκη σαφούς και υπεύθυνης τοποθέτησης για τη στάση της χώρας απέναντι στη σύρραξη που κλιμακώνεται στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον αλλά και ειδικότερα σε σχέση με τις πολεμικές απειλές προς την Κύπρο, «γείτονα αδελφική χώρα, στην οποία ορθώς τείνουμε χείρα φιλίας και στηρίζουμε, στο πλαίσιο αυτού που ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε αποκαλούσε ‘’ενιαίο αμυντικό δόγμα’’, αλλά κάποιοι εγκατέλειψαν», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.