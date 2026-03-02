Συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη αύριο στη Βουλή - «Ναι» σε κατ' ιδίαν ενημερώσεις λέει το Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά τις ενημερώσεις στους πολιτικούς αρχηγούς που θα το ζητήσουν σε κατ' ιδίαν συναντήσεις για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ρόλο της Ελλάδας.

Λίγες ώρες έπειτα από την απόφαση να σταλούν δυνάμεις στην Κύπρο και αφού είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τους κυρίους Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Κουτσούμπα, η κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει αύριο Τρίτη συνάντηση (12:00) με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή.

Επιπρόσθετα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίουγια την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.



Τέλος, λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος την Τετάρτη συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών σε Κύπρο, Ιράν και στις χώρες της Μέσης Ανατολής στη διάρκεια της οποίας επανέλαβε πως προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί η ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.