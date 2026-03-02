Επιστολή Κουτσούμπα: Ζητά ενημέρωση της Ολομέλειας για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την κυβέρνηση για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ζητά ο Δημήτρης Κουτσούμπας.



Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ αιτείται την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου Λιβάνιου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, το οποίο εισάγεται το πρωί της Τρίτης στην Ολομέλεια, και αντ’ αυτού την ενημέρωση του Σώματος για τις τελευταίες εξελίξεις από την κυβέρνηση, τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων.



«Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς στους οποίους βασικό ρόλο παίζει και η στρατιωτική βάση της Σούδας. Κατά συνέπεια είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα», αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην επιστολή του, στην οποία επίσης επισημαίνει πως «τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και γι’ αυτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση με αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος της Βουλής».