Ανδρουλάκης στο TikTok: «Η Ελλάδα να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο»

Την αποτίμηση της συνάντησης ενημέρωσης για τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε με βίντεο στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει την ανάγκη η Ελλάδα να μείνει μακριά από οποιαδήποτε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια της χώρας.

Παράλληλα, κάνει λόγο για προσήλωση «στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου», καθώς και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω διπλωματικών μέσων, σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ότι αυτή θα πρέπει να έχει ως στόχο την υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι την εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.