Επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντόνιο Κόστα για Κύπρο και Μέση Ανατολή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κόστα για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην κυπριακή Δημοκρατία, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της Αθήνας στο ζήτημα.

Στην Κύπρο η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ , η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Η ελληνική ενίσχυση περιλαμβάνει την αιχμή του δόρατος του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα στην Κύπρο καταπλέει άμεσα η φρεγάτα «Κίμων» η οποία είναι εξοπλισμένη με το υπερσύγχρονο ραντάρ Sea Fire, συνοδευόμενη από δεύτερη ελληνική φρεγάτα τα «ΨΑΡΑ», η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» της ΕΑΒ.

Παράλληλα, θα αποσταλούν και δυο μαχητικά F-16 για να ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ της Κύπρου απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.



Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην Κύπρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχει κατ' ιδίαν συνεργασία με την κυπριακή στρατιωτική ηγεσία.