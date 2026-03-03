Τηλεφωνική επικοινωνία με Νετανιάχου και Αούν για τη Μέση Ανατολή είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν είχε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε ακόμη η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.