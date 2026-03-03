Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα II.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, καθώς και οι γενικότερες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον Λίβανος.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.