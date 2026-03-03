«Η σημαία και η καρδιά μας είναι στην Κύπρο» - 40λεπτη η συνάντηση Μητσοτάκη με Ανδρουλάκη

O Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του στη Βουλή συνάντησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον οποίο ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και για την απόφαση της Ελλάδας να συνδράμει προς στήριξη την Κύπρο.

Η συνάντηση διήρκησε περίπου 40 λεπτά. «Όλα καλά» είπε στους δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχωρώντας από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη, σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις και όπως επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη.

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη στη συνάντηση έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα.

Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο αίτημα για ενημέρωση για κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πόλεμο. Οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Έχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους. Η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Η ελληνική διπλωματία είναι στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού όπως και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος επικοινώνησε πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη τόνισε πως η Ελλάδα είναι ένας σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε όλη την περιοχή.



«Η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσογείο πρέπει να συνδέεται με προστασία Ελληνισμού, ιδιαίτερα του κυπριακού. Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη νέα πραγματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.