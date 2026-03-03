Πλέουν για την Κύπρο «Κίμων» και «Ψαρά» - Η φωτογραφία του Πολεμικού Ναυτικού

Απέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας (2/3) οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με προορισμό την Κύπρο, σε μια από τις πιο μεγάλες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη πραγματική επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων», η οποία εντάσσεται πλέον ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Η στιγμή του απόπλου των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας pic.twitter.com/eVmAXo3eZT — Flash.gr (@flashgrofficial) March 3, 2026

Μάλιστα, το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφία από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Ψαρά» όπου αποτυπώνεται η ελληνική Belharra «Κίμων» ενώ πλέει με κατεύθυνση προς την Κύπρο.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, σήμερα έγινε γνωστό πως συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο ενώ τέσσερα F-16 (μαζί με ένα C-130) έχουν ήδη σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Πάφου σε κατάσταση ετοιμότητας πέντε λεπτών, με αποστολή την άμεση αντιμετώπιση πιθανών απειλών που ενδέχεται να προσεγγίσουν τον κυπριακό εναέριο χώρο.

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Κύπρο - Αίτημα για συνδρομή και στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του Flash στην Κύπρο, Δημήτρης Κρικέλας, και η Γαλλία έχει αποφασίσει να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού.

Ειδικότερα, έχει αποφασιστεί να σταλούν αεροσκάφη Rafale στο νησί, όπως και αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone αλλά και μια φρεγάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε χθες, Δευτέρα, δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά.