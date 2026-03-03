Ο FLASH στη βάση Ακρωτηρίου: «Θα γίνουν καταφύγια στην περιοχή» - Ερήμωσε το χωριό

«Νιώθουμε ανακουφισμένοι και περισσότερο ασφαλείς».

Ο αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Κύπρου, Γιώργος Κωνσταντίνου, μίλησε στην κάμερα του FLASH για την απόφαση της Ελλάδας να συνδράμει στρατιωτικά την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για τις πρώτες ώρες μετά από τις εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στη βάση και την εντολή εκκένωσης που δόθηκε.

Ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε πως υπήρξε αιφνιδιασμός καθώς ουδείς περίμενε πως θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια προσπάθεια για επίθεση στη βρετανική βάση και αποκάλυψε πως πλέον ο δήμος σε συνεργασία με την πολιτική άμυνα θα ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να κατασκευαστούν καταφύγια για να νιώσει ο κόσμος ασφάλεια.

Ο αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Γιώργος Κωνσταντίνου, μιλά στον απεσταλμένο του FLASH, Δημήτρη Κρικέλα για την επομενη ημέρα μετά τις επιθέσεις: «Θα γίνουν καταφύγια»

Οι περισσότεροι κάτοικοι στο Ακρωτήρι πέρασαν τη νύχτα στο σπίτι τους ή σε φιλικά τους πρόσωπα ωστόσο ελάχιστοι είναι εκείνοι που μετά από τις πρώτες ώρες των απειλών αποφάσισαν να παραμείνουν στην περιοχή. Ενδεικτικές οι εικόνες από την «καρδιά» του χωριού.

Αποστολή του FlASH στην Κύπρο: Έρημο χωριό το Ακρωτήρι μετά τις επιθέσεις

«Η επίθεση με ξάφνιασε και οι σειρήνες μας φόβισαν» είπαν στον FLASH, ωστόσο η απόφαση της Αθήνας να συνδράμει με στρατιωτικά μέσα την κυπριακή αεράμυνα δημιούργησε αίσθημα ανακούφισης στο χωριό.

Σε επιφυλακή το Ακρωτήρι της Κύπρου. Η είσοδος στη βρετανική βάση επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό με κατάλληλη εξουσιοδότηση και ειδικότητα κατάλληλη για τη λειτουργία της.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με τα «ΨΑΡΑ» πλέουν προς την Κύπρο ενώ στην Κύπρο από χθες έχουν σταθμεύσει 4 ελληνικά F16 αναβαθμισμένα στην έκδοση Viper.

«Νύχτα αγωνίας βίωσε η Κύπρος» Ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται στην Κύπρο όπου θα βρεθεί σήμερα και ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας. Παράλληλα βρίσκεται σε λειτουργία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία συμβάλλει στον εντοπισμό των πλησιέστερων καταφυγίων στο νησί ενώ γίνονται προσπάθειες να αναβαθμιστεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Στην Κύπρο βρίσκεται από το πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη. O κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και τον ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και στις δηλώσεις του υπογράμμισε τη βούληση της Αθήνας να στηρίξει και να σταθεί στο πλευρό της Κύπρου.