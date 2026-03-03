O FLASH στη βάση Ακρωτηρίου: Σειρήνες και σταθμοί συγκέντρωσης σε σχολεία και μοναστήρια
Με κινητές σειρήνες και sms θα ειδοποιηθούν οι πολίτες σε περίπτωση νέου συναγερμού. Οι βρετανοί ενημέρωσαν ότι στόχος είναι η βάση και όχι το χωριό.
Σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει το Ακρωτήρι όπως αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κυβερνητικών φορέων, του δήμου αλλά και των βρετανικών αρχών.
Σε επιφυλακή, όπως αποφασίστηκε, θα παραμείνουν ακόμη έξι περιοχές κάτι που σημαίνει πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια της σύσκεψης οι βρετανικές αρχές ασφαλείας ενημέρωσαν πως στόχος των επιθέσεων είναι η βάση και όχι το χωριό, ωστόσο, για μια ακόμη φορά τόνισαν πως είναι απόφαση των κατοίκων το εάν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Σημειώνεται πως από τους χίλιους και πλέον κατοίκους, μόλις οι 30 παρέμειναν στο χωριό τις πρώτες ώρες μετά από την εκδήλωση των επιθέσεων.
Σταθμοί συγκέντρωσης σε σχολεία και μοναστήρια
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι σχολεία και μοναστήρια θα χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί συγκέντρωσης σε περίπτωση νέου συναγερμού. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με sms ενώ ειδικά οχήματα του Δήμου Κουρίου με σειρήνες θα ειδοποιήσουν τους κατοίκους για περίπτωση επίθεσης.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου είχε ζητήσει από όλους τους πολίτες να ετοιμάσουν ειδικό σακίδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που απαιτηθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προς ασφαλή σημεία.