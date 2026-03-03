O FLASH στη βάση Ακρωτηρίου: Σειρήνες και σταθμοί συγκέντρωσης σε σχολεία και μοναστήρια

Σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει το Ακρωτήρι όπως αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κυβερνητικών φορέων, του δήμου αλλά και των βρετανικών αρχών.

Σε επιφυλακή, όπως αποφασίστηκε, θα παραμείνουν ακόμη έξι περιοχές κάτι που σημαίνει πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια της σύσκεψης οι βρετανικές αρχές ασφαλείας ενημέρωσαν πως στόχος των επιθέσεων είναι η βάση και όχι το χωριό, ωστόσο, για μια ακόμη φορά τόνισαν πως είναι απόφαση των κατοίκων το εάν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σημειώνεται πως από τους χίλιους και πλέον κατοίκους, μόλις οι 30 παρέμειναν στο χωριό τις πρώτες ώρες μετά από την εκδήλωση των επιθέσεων.

Αποστολή του FlASH στην Κύπρο: Έρημο χωριό το Ακρωτήρι μετά τις επιθέσεις pic.twitter.com/GMhZymjPzA — Flash.gr (@flashgrofficial) March 3, 2026

Σταθμοί συγκέντρωσης σε σχολεία και μοναστήρια

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι σχολεία και μοναστήρια θα χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί συγκέντρωσης σε περίπτωση νέου συναγερμού. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με sms ενώ ειδικά οχήματα του Δήμου Κουρίου με σειρήνες θα ειδοποιήσουν τους κατοίκους για περίπτωση επίθεσης.

Ο FLASH στη βάση του Ακρωτηρίου: Σε σχολεία και μοναστήρια οι σταθμοί συγκέντρωσης σε περίπτωση νέας επίθεσης. Σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή η περιοχή. pic.twitter.com/zQGZwaHCyT — Flash.gr (@flashgrofficial) March 3, 2026

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου είχε ζητήσει από όλους τους πολίτες να ετοιμάσουν ειδικό σακίδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που απαιτηθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προς ασφαλή σημεία.