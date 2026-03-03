Στάρμερ: Η Βρετανία στέλνει αντιτορπιλικό πλοίο και αντι-drone ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βρετανία αποστέλλει ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Κύπρο και αναπτύσσει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, έναν αντιτορπιλικό αεράμυνας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αποστολή αυτή είναι μέρος των προσπαθειών της χώρας του να ενισχύσει τις αμυντικές της επιχειρήσεις, ενώ τόνισε ότι θα ενεργεί πάντα προς το συμφέρον της και των συμμάχων της. «Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», έγραψε σε σχετική ανάρτησή του στα social media.

The UK is fully committed to the security of Cyprus and British military personnel based there.



We’re continuing our defensive operations and I've just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS… pic.twitter.com/0tsZb4dG2i — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 3, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση Στάρμερ

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή.

Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας.»