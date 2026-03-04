Δεν αναχωρεί για την Κύπρο μέχρι την επόμενη εβδομάδα το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon

Το βρετανικό πολεμικό πλοίο που ετοιμάζεται να προστατεύσει τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές από δυτικούς αξιωματούχους.

Αυτή τη στιγμή το ΗΜS Dragon βρίσκεται στο λιμάνι Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας και εφοδιάζεται τόσο με πυρομαχικά όσο και με ό,τι άλλο χρειαστεί για το ταξίδι του.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει το παραμικρό για να ετοιμαστεί ένα πολεμικό πλοίο νωρίτερα. Όταν δε ρωτήθηκαν γιατί δεν στάλθηκε νωρίτερα ένα αντιτορπιλικό στην περιοχή με δεδομένη την από μηνών διαρκή στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ, απάντησαν πως δεν ήταν εύκολο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση εξαιτίας της ολοένα και πιο εύθραυστης γεωπολιτικής κατάστασης παγκοσμίως η οποία εμπεριέχει πολλές και διαφορετικές απειλές για την ασφάλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως το HMS Dragon επιλέχθηκε επειδή ήταν το πιο έτοιμο για την αποστολή. Σύμφωνα με την Daily Mail, ήδη προετοιμαζόταν για άλλο πόστο έπειτα από μια περίοδο συντήρησης ρουτίνας όταν δέχθηκε την εντολή να ετοιμαστεί για να αποπλεύσει στην Μεσόγειο.

Εν τω μεταξύ, ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού οπλισμένα με πυραύλους Martlet που καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα είναι εντός ημερών, για να ενισχύσουν την άμυνα στην περιοχή, ανέφεραν βρετανοί αξιωματούχοι.

Το αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας HMS Dragon (D35) είναι ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Ανήκει στην κλάση Type 45 destroyer, η οποία έχει σχεδιαστεί κυρίως για αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα στόλου. Προορίζεται για την ενίσχυση της προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εκτοξεύονται από το Ιράν και τους συμμάχους του, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το ταξίδι του αντιτορπιλικού από το Πόρτσμουθ στην Κύπρο αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.