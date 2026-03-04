Βρετανία: Τύπου Shahed το drone στο Ακρωτήρι - Στέλνουμε ελικόπτερα Wildcat στην Κύπρο

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Λονδίνο, με το Ministry of Defence της Βρετανίας να ανακοινώνει νυχτερινές αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και στρατιωτική στήριξη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μαχητικά Eurofighter Typhoon της RAF και F-35B Lightning II συμμετείχαν σε αποστολές προστασίας βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων. Οι επιχειρήσεις υποστηρίχθηκαν από αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Airbus Voyager, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εμβέλεια και παραμονή στον αέρα.

Τι λέει για το Ακρωτήρι

Αναφορικά με την επίθεση στη βρετανική βάση στο RAF Akrotiri, το υπουργείο διευκρινίζει ότι το drone ήταν τύπου Shahed drone, ωστόσο δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την προέλευση ή τον τρόπο εκτόξευσης.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει σε επανεφοδιασμό συστημάτων αεράμυνας σε βρετανικές και συμμαχικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Έρχονται Wildcat με πυραύλους Martlet

Παράλληλα, προαναγγέλλεται η άφιξη ελικοπτέρων AgustaWestland AW159 Wildcat του Royal Navy στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες.

Τα Wildcat φέρουν πυραύλους Martlet missile, ικανούς να εξουδετερώνουν εναέριες απειλές, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Το μήνυμα από το Λονδίνο είναι σαφές: ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και αυξημένη ετοιμότητα σε μια ιδιαίτερα εύφλεκτη γεωπολιτική συγκυρία.