Κύπρος: Εστάλη το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης - Δεν το έλαβαν όλοι

Το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα εστάλη στα κινητά τηλέφωνα πολιτών στην Κύπρο, ως προληπτικό μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, το γραπτό μήνυμα με οδηγίες αυτοπροστασίας απεστάλη με επιτυχία, στο πλαίσιο δοκιμής του συστήματος. Οι αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Κύπρος αποτελεί στόχο του Ιράν.

Δεδομένου ότι το σύστημα λειτούργησε κανονικά κατά την πρώτη δοκιμή, σύμφωνα με το κυπριακό ΥΠΕΣ, τα δύο επόμενα προγραμματισμένα μηνύματα δεν θα αποσταλούν σήμερα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Δεν το έλαβαν όλοι - Τι απαντά η Λευκωσία

Ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετοί πολίτες εξέφρασαν ανησυχία, καθώς δεν έλαβαν το μήνυμα στα κινητά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Flash, δεν το έλαβαν και οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο.

Το θέμα προέκυψε μετά και τις αναχαιτίσεις drones που καταγράφηκαν πάνω από τον εναέριο χώρο του νησιού, στο πλαίσιο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα κατά την αποστολή, το οποίο αναμένεται να επιλυθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, το Υπουργείο Εσωτερικών επαναλαμβάνει ότι η δοκιμή του συστήματος στέφθηκε με επιτυχία.

Χριστοδουλίδης: Να ενημερώνεστε από επίσημες πηγές

Σε διάγγελμά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι από σήμερα ενεργοποιήθηκε σε δοκιμαστική βάση το έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης.

Κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από αξιόπιστες και επίσημες πηγές, καθώς και από τα κανάλια επικοινωνίας της κυβέρνησης, ώστε να λαμβάνουν έγκυρες οδηγίες. Όπως σημείωσε, εφόσον χρειαστεί, η Πολιτική Άμυνα θα μπορεί να αποστέλλει απευθείας μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.