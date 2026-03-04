Στάση αναμονής από τη Γερμανία: «Δεν σχεδιάζουμε στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο»

Η κυβέρνηση της Γερμανίας δεν προτίθεται, στην παρούσα φάση, να αποστείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την κυπριακή κυβέρνηση και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα στο πεδίο.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις»

«Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο. Γνωρίζουμε επίσης ότι φαίνεται να σημειώθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος», ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, επισημαίνοντας ότι υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους εταίρους στη Λευκωσία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Βερολίνο συμμερίζεται τις προειδοποιήσεις άλλων Ευρωπαίων εταίρων, οι οποίοι καλούν τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως το Ιράν να μην επεκτείνουν τη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος.

🚨🇩🇪 German Chancellor Friedrich Merz Endorses Regime Change in Iran After White House Meeting



German Chancellor Friedrich Merz met President Donald Trump at the White House Tuesday and said Berlin and Washington are “on the same page” regarding the need for regime change in… pic.twitter.com/XonwkgdmWr — Drop Site (@DropSiteNews) March 3, 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Γερμανία θα ακολουθήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποστέλλοντας στρατιωτική βοήθεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «δεν σχεδιάζεται επί του παρόντος καμία στρατιωτική υποστήριξη».

Όπως πρόσθεσε, εκτιμάται ότι «έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας, της περιφερειακής κάλυψης και της επικράτειας του ΝΑΤΟ». Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κατάσταση να μεταβληθεί «ανά πάσα στιγμή», αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο επανεξέτασης της στάσης του Βερολίνου.