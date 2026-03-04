Στάση αναμονής από τη Γερμανία: «Δεν σχεδιάζουμε στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο»
Η γερμανική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν σχεδιάζει προς το παρόν την αποστολή στρατιωτικής υποστήριξης στην Κύπρο.
Η κυβέρνηση της Γερμανίας δεν προτίθεται, στην παρούσα φάση, να αποστείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την κυπριακή κυβέρνηση και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα στο πεδίο.
«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις»
«Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο. Γνωρίζουμε επίσης ότι φαίνεται να σημειώθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος», ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, επισημαίνοντας ότι υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους εταίρους στη Λευκωσία.
Παράλληλα, σημείωσε ότι το Βερολίνο συμμερίζεται τις προειδοποιήσεις άλλων Ευρωπαίων εταίρων, οι οποίοι καλούν τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως το Ιράν να μην επεκτείνουν τη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Γερμανία θα ακολουθήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποστέλλοντας στρατιωτική βοήθεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «δεν σχεδιάζεται επί του παρόντος καμία στρατιωτική υποστήριξη».
Όπως πρόσθεσε, εκτιμάται ότι «έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας, της περιφερειακής κάλυψης και της επικράτειας του ΝΑΤΟ». Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κατάσταση να μεταβληθεί «ανά πάσα στιγμή», αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο επανεξέτασης της στάσης του Βερολίνου.