Ετοιμότητα από Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο για «αναλογικές αμυντικές ενέργειες» κατά Ιράν

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.



«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στην δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».



Οι τρεις ηγέτες, Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ, δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». «Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.