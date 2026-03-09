Δυσοίωνο μήνυμα Μακρόν για Ιράν: Ο Γάλλος πρόεδρος μιλά για «μακρύ» πόλεμο

Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν θα τελειώσει σύντομα, είπε σε δηλώσεις του από το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν αρκούν οι βομβαρδισμοί για να αλλάξει ο «χαρακτήρας» του ιρανικού καθεστώτος.

À bord du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. pic.twitter.com/wK3aM3bIVY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Πιστεύω ότι τίποτα δεν δείχνει ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες, ανέφερε σχετικά ο Γάλλος πρόεδρος που διευκρίνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί σίγουρα σε αυτή την έντονη φάση «για αρκετές ημέρες, ίσως και για αρκετές εβδομάδες».

Αυτό εξαρτάται για το πώς κάθε μία από τις δύο πλευρές ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο στόχος της και το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα.

Τόνισε πάντως ότι ο ίδιος δεν πιστεύει πως μπορούν να επιτευχθούν «βαθιές αλλαγές στο καθεστώς ή στα πολιτικά συστήματα μόνο με βομβαρδισμούς».

Αν πάλι, στόχος είναι η εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων ή του ναυτικού, «αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες», σημείωσε ακόμα.

Για τις τιμές των καυσίμων, ο Μακρόν είπε ότι ο πόλεμος και οι αυξήσεις που φέρνει θα γίνουν αισθητές και στις τιμές του φυσικού αερίου τις επόμενες εβδομάδες, πέρα από τα βενζινάδικα.

«Αμυντική» αποστολή στο Στενό του Ορμούζ

Η Γαλλία και οι σύμμαχοί της προετοιμάζουν μια «αμυντική» αποστολή για το άνοιγμα ξανά του στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του.



Ο Γάλλος ηγέτης προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο στάλθηκε στη Μεσόγειο μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες πυροδότησαν έναν πόλεμο που έχει σπείρει το περιφερειακό χάος και απειλεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του κόσμου.



Ο Μακρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κύπρο νωρίτερα σήμερα ότι η αποστολή στο Ορμούζ θα έχει ως στόχο τη συνοδεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, προκειμένου να ανοίξει σταδιακά το στενό «μετά το τέλος της πιο καυτής φάσης της σύγκρουσης». «Αυτό είναι απαραίτητο για το διεθνές εμπόριο, αλλά και για τη ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα οποία πρέπει να μπορούν να εγκαταλείψουν ξανά αυτήν την περιοχή (του Κόλπου)», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο νησί για να συζητήσει την περιφερειακή ασφάλεια.



Μιλώντας μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μακρόν δήλωσε ότι θα συσταθεί μια «καθαρά αμυντική, καθαρά υποστηρικτική αποστολή» από ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμη να «ενισχύσει» τις δραστηριότητές της για την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ συζητά την ενίσχυση της ναυτικής της αποστολής στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που πυροδότησαν έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Η θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, μια βασική πλωτή οδό του Κόλπου μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, έχει σχεδόν σταματήσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος.