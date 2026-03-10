Συγκίνηση στο «Σαρλ ντε Γκωλ»: Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγουδά τη «Μασσαλιώτιδα» με τους ναύτες

Μια στιγμή έντονου συμβολισμού εκτυλίχθηκε στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε μαζί με τους ναύτες τον εθνικό ύμνο της χώρας του, τη «Μασσαλιώτιδα».

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε λίγο μετά την τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Γαλλίας στην Πάφο και έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε προηγουμένως συμμετάσχει σε τριμερή διαβούλευση στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι τρεις ηγέτες έστειλαν μήνυμα συνεργασίας και συντονισμού για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά την αναχώρησή του από την Κύπρο, ο Μακρόν πραγματοποίησε στάση στη Σούδα της Κρήτης, όπου τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη συνέχεια μετέβη στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», το οποίο πλέει στην περιοχή.

Από το κατάστρωμα του πλοίου, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία «δεν συμμετέχει σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση». Τόνισε ωστόσο ότι οι γαλλικές δυνάμεις παραμένουν ενεργές, επισημαίνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις αναχαίτισης με στόχο την προστασία των συμμάχων και των εταίρων της χώρας του.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια έντονα φορτισμένη στιγμή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσίευσε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο Μακρόν εμφανίζεται να ενθαρρύνει τους ναύτες του αεροπλανοφόρου να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο. Ο ίδιος, πλαισιωμένος από το πλήρωμα, έψαλε μαζί τους τη «Μασσαλιώτιδα», σε μια κίνηση που ανέδειξε το υψηλό ηθικό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.