Σκοτώθηκε ο πρώτος Γάλλος στρατιώτης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η ανακοίνωση Μακρόν

Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο Γάλλου στρατιωτικού που καταγράφεται από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού που έχει έδρα τη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι τραυματίστηκαν άλλοι συστρατιώτες του και υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Η πρώτη απώλεια την Γαλλίας

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι Γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πρώτη απώλεια της Γαλλίας καταγράφεται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου κι έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής, συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Η επίθεση αυτή «εναντίον δυνάμεών μας οι οποίες συμμετέχουν στον αγώνα εναντίον του Νταές από το 2015 είναι απαράδεκτη», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, αναφερόμενος στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Θύμισε ότι η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων «εγγράφεται στο αυστηρό πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας».

«Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις», επέμεινε.

Σύμφωνα με το γαλλικό γενικό επιτελείο, οι στρατιωτικοί εκπαίδευαν «ιρακινούς εταίρους» τους που συμμετέχουν «στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αρμπίλ, οι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν έγινε επιδρομή δυο drones σε βάση στη Μάλα Κάρα, περίπου σαράντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

Γιατί βρίσκονταν εκεί

Στο πλαίσιο του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στρατιωτικοί από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους από την Ιταλία και τη Γαλλία, εκπαιδεύουν στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το ιρακινό Κουρδιστάν και η Αρμπίλ έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις, αποδοθείσες στις περισσότερες περιπτώσεις σε ιρακινές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν. Οι περισσότερες έχουν αποκρουστεί από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τονίζει τις τελευταίες ημέρες τον «αμυντικό ρόλο» της Γαλλίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Παρίσι έστειλε προς αυτό ισχυρή αεροναυτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle, στην ανατολική Μεσόγειο. Έχουν αναπτυχθεί επίσης συνολικά οκτώ φρεγάτες και δυο ελικοπτεροφόρα πλοία σε αχανή θαλάσσια περιοχή, που συμπεριλαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό του Χορμούζ στον Κόλπο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.