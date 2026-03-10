Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Σπάμε τα κόκαλα του ιρανικού καθεστώτος» δηλώνει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και σε ιρανικούς στόχους, ενώ η Τεχεράνη περιορίζει κάθε παράθυρο εκεχειρίας, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε χώρες του Κόλπου.

Η διεθνής αγορά ενέργειας πλήττεται από την αβεβαιότητα, με τις τιμές πετρελαίου να παρουσιάζουν έντονες μεταβολές λόγω των απειλών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαρκείς δηλώσεις ηγετών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

A member of the Lebanese Civil Defence works at a site of an Israeli strike on Beirut REUTERS/Stringer

Νετανιάχου: «Δεν έχει τελειώσει – Σπάμε τα κόκκαλα του καθεστώτος»

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι από την αρχή της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου, η χώρα του «σπάει τα κόκαλα» του ιρανικού καθεστώτος.

«Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς», τόνισε, προσθέτοντας ότι «μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα – και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η επιδίωξη του Ισραήλ είναι να επιφέρει αλλαγές σε συνεργασία με τον ιρανικό λαό, «επιφέροντας ένα οριστικό τέλος – αν τέτοια πράγματα υπάρχουν στη ζωή των εθνών».

Ιράν: Έτοιμο για μακροχρόνια σύγκρουση

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο «για όσο απαιτείται», αντιδρώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι η σύγκρουση «θα τελειώσει σύντομα».

Τόνισε επίσης ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. «Η ανατροπή του καθεστώτος βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού», δήλωσε, αντικρούοντας τις φιλοδοξίες του Ισραήλ.