Τραμπ: Μπορεί και να μιλήσουμε με το Ιράν - Χέγκσεθ: Η ημέρα των πιο σκληρών επιθέσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη με τον επικεφαλής ανταποκριτή εξωτερικών υποθέσεων του FOX NEWS, Trey Yingst, ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με την επιλογή του Ιράν για νέο ανώτατο ηγέτη, αλλά παράλληλα τα πρώτα αποτελέσματα της επιχείρησης Επική Οργή έχουν «ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες».

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του αείμνηστου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Επίσης, εξήρε την επιτυχία της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Πολύ πέρα από τις προσδοκίες όσον αφορά τα αποτελέσματα σε αυτό το πρώιμο στάδιο», σημείωσε.

Περισσότεροι από 5.000 στόχοι έχουν χτυπηθεί από τον αμερικανικό στρατό από την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).



«Όταν τους επιτεθήκαμε πρώτοι, καταστρέψαμε το 50% των πυραύλων τους και αν δεν το είχαμε κάνει, η μάχη θα ήταν πολύ πιο δύσκολη», δήλωσε ο Τραμπ. Χαρακτήρισε, δε, την αρχική επίθεση ως απαραίτητη. «Κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να το κάνει... Δεν θέλω κάποιον πρόεδρο που δεν θα έχει το θάρρος σε πέντε ή δέκα χρόνια να το κάνει. Είναι σαν έναν που οπλοφορεί και τραβάει πρώτος το όπλο του». «Αν περιμέναμε τρεις μέρες, πιστεύω ότι θα μας είχαν επιτεθεί», πρόσθεσε.



Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης, επισήμανε: «Οι επιθέσεις το πρωί είναι ασυνήθιστες και νόμιζαν ότι δεν θα επιτεθούμε εκείνη την ώρα... Και απλά συναντήθηκαν. Ήταν πολύ, πολύ αιφνιδιαστικό. Και συναντήθηκαν όλοι μαζί και ήταν ανοιχτά», είπε. «Αν είχαν βόμβα, θα την είχαν χρησιμοποιήσει στο Ισραήλ και σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ του είπαν ότι το Ιράν ισχυρίστηκε ότι διαθέτει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για να κατασκευάσει 11 πυρηνικές βόμβες.



«Είπα, ξέρετε, δεν παίζουν έξυπνα. Γιατί ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να τους επιτεθώ. Θα έπρεπε απλά να είχαν πει: «Δεν θα κατασκευάσουμε πυρηνικό πύραυλο»».

«Είναι πιθανό να συνομιλήσουμε»

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν διατεθειμένος να μιλήσει με τους Ιρανούς ηγέτες, ο Τραμπ απάντησε: «Ακούω ότι θέλουν πολύ να μιλήσουν. Είναι πιθανό, εξαρτάται από τους όρους, πιθανό, μόνο πιθανό... Ξέρετε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε πια, αν το σκεφτείτε καλά, αλλά είναι πιθανό».



Είπε επίσης ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι το Ιράν στοχεύει τις χώρες του Κόλπου ως απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. «Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν περισσότερο ήταν όταν επιτέθηκαν σε χώρες που δεν τους επιτέθηκαν».

Το χτύπημα στο σχολείο θηλέων

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε και τις αναφορές για μια επίθεση που έπληξε ένα σχολείο θηλέων. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και η UNICEF εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε περίπου 165 έως 180 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία είναι νεαρές μαθήτριες, ενώ δεκάδες άλλα έχουν τραυματιστεί. Τα στοιχεία δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.



«Η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο», δήλωσε ο Τραμπ.

Πιτ Χέγκσεθ: Δεν θα τελειώσουμε τον πόλεμο μέχρι να ηττηθεί ο εχθρός

Την ίδια ώρα, σε ενημέρωση του Αμερικανού υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τονίστηκε ότι σήμερα, 10 Μαρτίου, θα είναι η ημέρα με τις πιο έντονες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι να ηττηθεί ο εχθρός. «Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά. Αλλά το κάνουμε αυτό στο χρονοδιάγραμμά μας και κατά την κρίση μας. Για παράδειγμα, σήμερα θα είναι για άλλη μια φορά η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων εντός του Ιράν».



Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι απομονωμένο και χάνει τη μάχη. «Το Ιράν είναι πλέον απεγνωσμένο. Εκτοξεύει πυραύλους από σχολεία και νοσοκομεία. Επί 47 χρόνια, αυτοί οι βάρβαροι του ιρανικού καθεστώτος δολοφονούν τους αδέλφια μας, τα δικά μου τα δικά σας».

Ερωτηθείς ο Χέγκσεθ για τον διάδοχο του Χαμενεΐ, είπε με έμφαση: «Καλά θα κάνει να ακούσει τον πρόεδρο Τραμπ» ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τον αν ο Μοτζτάμπα είναι τραυματισμένος.