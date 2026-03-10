Τα Εμιράτα έκλεισαν το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Μέση Ανατολή μετά από χτύπημα του Ιράν

Ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας του Άμπου Ντάμπι ADNOC έκλεισε προληπτικά την Τρίτη 10 Μαρτίου το διυλιστήριο Ruwais ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση εντός του συγκροτήματος η οποία φέρεται να προκλήθηκε από ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αρχές του Αμπού Ντάμπι έπσευσαν να κατασβήσουν πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης του εμιράτου, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τραμπ: Μπορεί και να μιλήσουμε με το Ιράν

Ο πόλεμος βρίσκεται στην 11η του ημέρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δίνει αντικρουόμενες απαντήσεις σχετικά με το πότε θα τελειώσει η σύρραξη με το Ιράν.

Το βράδυ της Δευτέρας ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τους στόχους τους στην περιοχή ωστόσο σε συνάντηση που είχε με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές τόνισε ότι «δεν έχουμε κερδίσει αρκετά».

Αν και αρχικά απέρριψε οποιαδήποτε συνομιλία με την Τεχεράνη, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε στο Fox News σημείωσε πως είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους των συνομιλιών.

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του αείμνηστου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Επίσης, εξήρε την επιτυχία της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Πολύ πέρα από τις προσδοκίες όσον αφορά τα αποτελέσματα σε αυτό το πρώιμο στάδιο», σημείωσε.

Πιτ Χέγκσεθ: Δεν θα τελειώσουμε τον πόλεμο μέχρι να ηττηθεί ο εχθρός

Την ίδια ώρα, σε ενημέρωση του Αμερικανού υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τονίστηκε ότι σήμερα, 10 Μαρτίου, θα είναι η ημέρα με τις πιο έντονες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι να ηττηθεί ο εχθρός. «Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά. Αλλά το κάνουμε αυτό στο χρονοδιάγραμμά μας και κατά την κρίση μας. Για παράδειγμα, σήμερα θα είναι για άλλη μια φορά η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων εντός του Ιράν».



Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι απομονωμένο και χάνει τη μάχη. «Το Ιράν είναι πλέον απεγνωσμένο. Εκτοξεύει πυραύλους από σχολεία και νοσοκομεία. Επί 47 χρόνια, αυτοί οι βάρβαροι του ιρανικού καθεστώτος δολοφονούν τους αδέλφια μας, τα δικά μου τα δικά σας».

Ερωτηθείς ο Χέγκσεθ για τον διάδοχο του Χαμενεΐ, είπε με έμφαση: «Καλά θα κάνει να ακούσει τον πρόεδρο Τραμπ» ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τον αν ο Μοτζτάμπα είναι τραυματισμένος.