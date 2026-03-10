Διυλιστήρια: Τα κέρδη από την άνοδο του πετρελαίου και τα κρυφά κόστη της διύλισης

Οι μάχες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν γενικευτεί, ο χρονικός ορίζοντα απεμπλοκής από τις μάχες και της πλήρους ομαλοποίησης της κατάστασης θα ξεπεράσει τις 4-5 εβδομάδες που είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την αραβική χερσόνησο μέχρι τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν δυσκολέψει πολύ και έχουν ακριβύνει περισσότερο.

Έχει ακριβύνει και ως πρώτη ύλη το πετρέλαιο

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσο έχει ακριβύνει το τελικό προιόν σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλά ότι στα δύο διυλιστήρια μπορεί να αυξηθεί μέχρι 20% το λειτουργικό κόστος και το κόστος πρώτων υλών. Μιλώντας με χρηματιστηριακούς αναλυτές που καλύπτουν τον χώρο των διυλιστηρίων, όλοι μας δήλωσαν ότι περιμένουν να ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας από τα γεωπολιτικά προβλήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν τον τελικό απολογισμο της κρισης. Κάτι που βέβαια θα γίνει μετά από ένα εξάμηνο περίπου.

Προς το παρόν τα δεδομένα που υπάρχουν είναι ότι:

Tα αποθέματα των δύο διυλιστήριων είναι μεγάλα και φτάνουν μεχρι και 120 ημέρες. Ωστόσο ακόμη και εάν υπάρξει επιδείνωση της κρίσης και τα δύο διυλιστηρια θα έχουν επάρκεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βάσει των τεχνικών αποθεματοποίηση (Lifo-Fifo), για τα αποθέματα αυτά τα δύο διυλιστήρια θα γράψουν κέρδη. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους θα περιορίσει κάπως τα κέρδη από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου Ουδείς μπορεί να προδικάσει εάν στο τέλος του α’ εξαμήνου, τα δύο διυλιστήρια θα γράψουν μεγάλες αυξήσεις κερδών.

H εκτίμηση της JP Morgan για τα ευρωπαικά διυλιστήρια

Την προηγούμενη Δευτέρα όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η κρίση, η JP Morgan έκανε πρόταση στους επενδυτές να αγοράσουν ευρωπαϊκές μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν ενδέχεται να διατηρήσουν τις τιμές της ενέργειας σε αυξημένα επίπεδα.

Ο οίκος διατήρησε σύσταση overweight για τη Shell, τοποθέτησε την Eni SpA σε overweight και βελτίωσε τη σύσταση για την TotalEnergies σε overweight από neutral.