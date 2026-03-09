Μέχρι τα 120 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου - Σταδιακή αποκλιμάκωση

Αναπάντεχη και δυστοπική εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία είναι η άνοδος τα ξημερώματα της Δευτέρας των τιμών του πετρελαίου (Brent και WTI) μέχρι και 30% μετά τις συνεχείς επιθέσεις στα διυλιστήρια και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο τύπου Brent έφτασε στα 120 δολάρια / βαρέλι (119,46 δολάρια/ βαρέλι) αν και λίγο μετά τις 8.30 το πρωί ώρα Ελλάδος, έχει υποχωρήσει στα 108 δολάρια το βαρέλι μετά από προσπάθειες πολιτικών παρεμβάσεων. Αντίστοιχη πορεία (έφτασε μέχρι τα 118 δολάρια/βαρέλι) και για το αμερικάνικο WTI.

Εκτακτη σύσκεψη της G7

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 πρόκειται να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας κοινής απελευθέρωσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, σε συντονισμό με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση των συζητήσεων, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα στις 8:30 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης, (15:30 ώρα Ελλάδας) προκειμένου να εξετάσουν την πιθανότητα μιας συντονισμένης παρέμβασης στην αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τρεις χώρες της G7 -μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες- έχουν ήδη εκφράσει υποστήριξη προς τη στρατηγική αυτή.

Μεγάλη υποχώρηση των ασιατικών αγορών

Η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου οδήγησε σε μεγάλη υποχώρηση των ασιατικών κεφαλαιαγορών που ήταν ανοικτές εκείνες τις ώρες (ξημερώματα Δευτέρας). Ο ιαπωνικός Nikkei υποχωρεί κατά 5,24%, ο κορεατικός Kospi κατά 5,96%, ο δείκτης του Χονγκ Κονγκ κατά -1,75% και ο αυστραλιανός ASX κατά -2,85%. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Σανγκάης υποχωρούσε μόλις κατά 0,66% λόγω των γνωστών καλών σχέσεων Ιράν με την Κίνα.

Άνοδος αποδόσεων ομολόγων

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ευρωπαικών ομολόγων λόγω των εξελίξεων, δηλαδή μειώνεται η αξία τους. Οι επενδυτές προχωρούν σε πωλήσεις ομολόγων με αποτέλεσμα τα 10ετή γερμανικά bunds να διαπραγματεύονται κοντά στα επίπεδα του 3% ενώ αντίστοιχη άνοδο αναμένεται να έχουν και τα υπόλοιπα ισχυρά ομόλογα της Ευρωζώνης