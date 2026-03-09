Πιερρακάκης: «Καλύτερα προετοιμασμένη η Ευρώπη σε σχέση με το 2022»

Καθησυχαστικός σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην Ευρώπη η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Euronews.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη την εμπειρία της κρίσης του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στην ενέργεια και την οικονομία, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία μιας «εργαλειοθήκης» μέτρων για την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.

Όπως ανέφερε, προς το παρόν δεν έχει φτάσει η κατάσταση στο σημείο εκείνης της κρίσης, ωστόσο επιχειρήσεις και νοικοκυριά επιθυμούν να γνωρίζουν τι είδους στήριξη θα μπορούσαν να λάβουν εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Διάρκεια του πολέμου και διαταραχές στις μεταφορές οι βασικοί παράγοντες

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, δύο βασικοί παράγοντες θα καθορίσουν την εξέλιξη της κρίσης: η διάρκεια της σύγκρουσης και ο βαθμός των διαταραχών που μπορεί να προκληθούν στην παγκόσμια οικονομία.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι ενδεχόμενες αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες ή στις θαλάσσιες μεταφορές —ιδιαίτερα σε κομβικά σημεία όπως το Στενό του Ορμούζ— θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις, ειδικά αν διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν στενά τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, αλλά και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία, όπως το κόστος των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές και ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας.

«Σήμερα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι»

Απαντώντας στο ερώτημα αν η Ευρώπη είναι πλέον πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση, ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης έχει επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα σύνολο μέτρων που μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον χρειαστεί. Ωστόσο, τόνισε ότι απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ότι τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και θα συνεχίσουν να απασχολούν τις συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών αλλά και των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.

Η αβεβαιότητα βασικός κίνδυνος για την οικονομία

Σχολιάζοντας προειδοποιήσεις του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι οι επιπτώσεις της κρίσης ενδέχεται να εμφανιστούν νωρίτερα από το αναμενόμενο, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η λέξη-κλειδί για την οικονομία είναι η «αβεβαιότητα».

Όπως σημείωσε, η αβεβαιότητα μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία από μια προβληματική πολιτική, καθώς επηρεάζει τις επενδύσεις και τη λειτουργία των αγορών.

Τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της κοινής αγοράς και να ενισχύσει την οικονομική της δυναμική. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να αποτελέσει στρατηγική ανάπτυξης.

Η ανάγκη για πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Ο υπουργός Οικονομικών στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματικά ενιαία ενεργειακή αγορά, κάτι που —όπως είπε— δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως.

Το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφορά μόνο τη σημερινή κρίση που σχετίζεται με τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο ζήτημα που περιλαμβάνει τις ενεργειακές διασυνδέσεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη συνολική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Παρακολούθηση των εξελίξεων για τον πληθωρισμό

Αναφερόμενος στις ανησυχίες των πολιτών για τον πληθωρισμό, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, καθώς η αύξηση του κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον πληθωρισμό.

Υπενθύμισε ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί το 2022, όταν η ενεργειακή κρίση οδήγησε σε σημαντική άνοδο των τιμών. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, η σημερινή κατάσταση δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο εκείνης της κρίσης.

«Σήμερα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι», τόνισε, προσθέτοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και στενή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων.