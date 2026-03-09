Έντονη πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές - Το ελληνικό χρηματιστήριο στο -3,5%

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα (9/3) έντονα πτωτικά, ακολουθώντας τις ισχυρές απώλειες των ασιατικών χρηματιστηρίων και υπό το βάρος της μεγάλης ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Η αύξηση του αργού πετρελαίου προκαλεί ανησυχία για τον πληθωρισμό και το κόστος βιομηχανικής παραγωγής, επηρεάζοντας άμεσα τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ευρωαγορές σε πτώση

Λίγο μετά την έναρξη των συνεδριάσεων, στις 10:15 ώρα Ελλάδος, οι δείκτες κατέγραφαν απώλειες πάνω από 2%. Ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 2,44%, ο γαλλικός CAC κατά 2,49%, ο ιταλικός MIB κατά 2,33%, ενώ ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx 50 σημείωνε πτώση 2,66%. Οι αγορές των ΗΠΑ θα λειτουργούν από σήμερα έως τις 27 Μαρτίου με προσαρμοσμένο ωράριο 15:30-22:00, επιστρέφοντας στο κανονικό τους ωράριο μετά τις 29 Μαρτίου.

Ελληνικό χρηματιστήριο: Ελεύθερη πτώση

Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν ξεφεύγει από την καθοδική τάση. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.038 μονάδες (-3,98%), με μόλις 4 μετοχές να κινούνται ανοδικά και 77 πτωτικές. Ο δείκτης FTSE Large Cap υποχωρεί κατά 4,15%, ο FTSE Mid Cap κατά 3,4%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει «ελεύθερη πτώση» περίπου 5,3%.

Μικρή ανάσχεση της πτώσης παρατηρείται σταδιακά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σιγουριά για τη συνέχεια. Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ανοδικά ξεκίνησε μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (Helleniq Energy), λόγω της δραστηριότητάς της στον τομέα των διυλιστηρίων.