ΔΕΗ: Σταθερή για τρίτο μήνα η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο – Κάτω από πέρυσι το κόστος ρεύματος

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, η ΔΕΗ κρατά «παγωμένη» την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν, διατηρώντας τη χρέωση στα 0,13928 €/kWh για τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για το ίδιο επίπεδο τιμής που ίσχυσε τον Δεκέμβριο 2025 και τον Ιανουάριο 2026, σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το ενεργειακό κόστος.

Σημαντικό στοιχείο: η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι περίπου 10% χαμηλότερη σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα στους καταναλωτές.

Σταθερές χαμηλές χρεώσεις για τους διζωνικούς μετρητές

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή ρεύματος παραμένει αμετάβλητη στα 0,125 €/kWh, ενισχύοντας το όφελος για όσους διαθέτουν διζωνικούς μετρητές και μπορούν να μεταφέρουν κατανάλωση στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Μείωση στο κίτρινο τιμολόγιο

Για όσους επιλέγουν μεγαλύτερη ευελιξία, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο ΔΕΗ myHome4All μειώνεται τον Φεβρουάριο στα 0,13798 €/kWh, καταγράφοντας χαμηλότερη τελική χρέωση σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Σταθερά μπλε τιμολόγια και κουπόνι 100€

Στην κατηγορία των σταθερών μπλε προγραμμάτων, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει λύσεις για προβλεψιμότητα και έλεγχο του ενεργειακού κόστους. Το ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες και νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες προγραμματισμού, συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 100€ για όλους.

Παράλληλα, διατηρούνται αμετάβλητες και τον Φεβρουάριο οι σταθερές τιμές:

myHomeEnter: 0,145 €/kWh

myHomeOnline: 0,142 €/kWh

Χωρίς προϋποθέσεις και με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας, τα μπλε τιμολόγια προστατεύουν τους καταναλωτές από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Λύσεις και για τις μικρές επιχειρήσεις

Για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό 12μηνο προϊόν χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η τιμή διαμορφώνεται στα 0,151 €/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ συνοδεύεται από κουπόνι 50€.

Έρχονται τα δυναμικά τιμολόγια

Τέλος, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ έχουν ήδη αναρτηθεί πληροφορίες για το νέο δυναμικό επαγγελματικό προϊόν ΔΕΗ myBusinessDynamic, με ωριαία τιμολόγηση, το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο εντός Φεβρουαρίου. Στον ίδιο μήνα προγραμματίζεται και η διάθεση αντίστοιχου δυναμικού τιμολογίου για οικιακούς πελάτες που διαθέτουν έξυπνους μετρητές.