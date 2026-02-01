Ρεύμα: Νέες χρεώσεις από 1η Φεβρουαρίου - Ποιοι πληρώνουν παραπάνω και ποιοι μπορούν να κερδίσουν

Αλλαγές στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2026 η εφαρμογή των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) για το Ελληνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η αναπροσαρμογή έχει ήδη «κλειδώσει» με απόφαση της ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ) , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 7211/31.12.2025,και αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ύψους 411 εκατ. ευρώ για το 2025, βάσει πραγματικών στοιχείων κατανάλωσης και πληθωρισμού. Σημαντική λεπτομέρεια: δεν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή.

Σταθερές χρεώσεις ισχύος για μεγάλους καταναλωτές

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών, όπου οι χρεώσεις μεταφέρονται στη βάση της ισχύος και όχι της κατανάλωσης:

Υψηλή Τάση (βαριά βιομηχανία): 4.391 €/MW μηνιαίως, χωρίς χρέωση ανά kWhΜέση Τάση: 4.592 €/MW

Τηλεμετρούμενη Χαμηλή Τάση: 5.482 €/MW

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις καλύπτουν τη συντήρηση των γραμμών υψηλής τάσης και επενδύσεις που σχετίζονται με τη διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα.

Μεταβλητές χρεώσεις για το 80% των νοικοκυριών

Για τους μη τηλεμετρούμενους καταναλωτές χαμηλής τάσης – δηλαδή περίπου 8 στους 10 λογαριασμούς – οι χρεώσεις περνούν ανά κιλοβατώρα:

Βιομηχανικοί: 0,788 €/kWh

Εμπορικοί: 0,918 €/kWh

Οδοφωτισμός (ΦΟΠ): 1,065 €/kWh

Οικιακά & λοιποί: 1,151 €/kWh

Τι σημαίνει πρακτικά;

Ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 300 kWh τον μήνα θα δει επιβάρυνση περίπου 3,45 ευρώ. Όχι σοκ, αλλά ούτε αμελητέο, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή πίεση παραμένει.

Οι πάροχοι θα ενσωματώσουν τις αλλαγές στα «πράσινα» ή στα δίωρα τιμολόγια, με πιθανές ήπιες αυξήσεις στις τελικές τιμές. Η ΡΑΑΕΥ συστήνει έλεγχο λογαριασμών και σύγκριση παρόχων, καθώς το timing συμπίπτει με αγροτικά μπλόκα και διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις.

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Από 1η Φεβρουαρίου 2026 ξεκινάη διάθεση των πορτοκαλί τιμολογίων για μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες), ενώ από 1η Απριλίου 2026 θα είναι διαθέσιμα και σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Βασική προϋπόθεση: έξυπνος μετρητής με πιστοποιημένες μετρήσεις.



Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η διεύρυνση των επιλογών (πράσινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί), με εκτιμώμενο όφελος για τις επιχειρήσεις από 10% έως 18%.

Πώς λειτουργεί το δυναμικό τιμολόγιο

H τιμή ρεύματος θα ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιώντας κυρίως τις ώρες υπερπαραγωγής ΑΠΕ – δηλαδή το μεσημέρι.

Η τελική τιμή της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται έως τις 17:00 της προηγούμενης

Οι καταναλωτές μπορούν να προσαρμόζουν έγκαιρα τη χρήση τους

Σε περίπτωση που η τιμή ξεπερνά τα 180 €/MWh, οι πάροχοι υποχρεούνται να στέλνουν SMS ή Viber alert

Σημαντικό: Απαγορεύονται ρητά οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης από δυναμικά τιμολόγια.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερο

Το πορτοκαλί τιμολόγιο «κουμπώνει» καλύτερα σε όσους:

Καταναλώνουν ρεύμα κυρίως 8:00 – 17:00

Μπορούν να μεταφέρουν πάνω από 65% της κατανάλωσης σε αυτή τη ζώνη

Σύμφωνα με υπολογισμούς για το Α’ εξάμηνο 2025, η μείωση κόστους κυμαίνεται από 10% έως 18%.

Χωρίς καν μεταφορά φορτίου, ωφελούνται δραστηριότητες όπως:

ξυλουργεία, μαρμαράδικα, κουφώματα

μεταποίηση με μία βάρδια

γραφεία με ωράριο 9:00 – 17:00

Με απλά λόγια όποιος δουλεύει όταν «φθηναίνει» ο ήλιος, πληρώνει λιγότερα. Οι υπόλοιποι, απλώς… προσαρμόζονται.